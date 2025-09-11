Las nuevas zapatillas de Adidas que desplazaron a las Samba y son tendencia en Europa 

Adidas hizo el relanzamiento de las zapatillas SL72 OG, un modelo emblemático originalmente creado para los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, que regresa en 2025 adaptado a las tendencias actuales del street style. Esta versión renovada conserva una silueta ligera y de perfil bajo con una estética retro

La paleta de colores de las nuevas Adidas SL 72 OG abarca desde el bordó hasta el amarillo pastel, aporta versatilidad para combinar con diferentes outfits en todas las temporadas del año, ideales para el otoño europeo y la primavera que llega a la Argentina.

La evolución de las samba, las gazelle y otros modelos

En Europa las zapatillas Adidas SL72 OG se han posicionado como una alternativa destacada frente a otros modelos clásicos como las Sambas y las Gazelles, atrayendo tanto a figuras públicas como al público general. Celebridades e insiders han adoptado este calzado en sus estilismos urbanos, consolidando su presencia en el ámbito de la moda.

Cómo vestir las nuevas zapatillas Adidas

Opciones como vestidos camiseros blancos, pantalones palazzo en lino o conjuntos monocromáticos en tonos tierra ayudan maximizar el potencial estético de este modelo. Gracias a su diseño funcional, las Adidas SL72 OG ofrecen comodidad y adaptabilidad para diferentes contextos, desde situaciones informales hasta ocasiones que requieren mayor formalidad.

El relanzamiento de las Adidas SL72 OG representa una propuesta relevante en el segmento de zapatillas y rompe paradigmas de formalidad con este tipo de calzado que ahora se lleva para cualquier ocasión.