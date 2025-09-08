El Peugeot 504 es uno de los grandes clásicos de la industria automotriz. Lanzado en 1968, conquistó a miles de familias en Argentina y en el mundo gracias a su funcionalidad, tamaño y precio accesible. Hoy, más de medio siglo después, vuelve a ser noticia: se conoció cómo podría lucir su versión 2025, diseñada a partir de recreaciones con Inteligencia Artificial.

El modelo imaginario propone un sedán compacto de gama alta, que combina la esencia del 504 original con la tecnología y seguridad de los autos modernos.

Así sería el nuevo Peugeot 504: la versión 2025 del histórico auto familiar

Motorización y potencia

El “nuevo” 504 tendría un motor 1.6 litros turbo, cuatro cilindros en línea con inyección directa de gasolina, capaz de entregar 170 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. Además, sumaría un sistema Start/Stop y un modo de conducción Eco para optimizar el consumo en ciudad y ruta.

Gemini AI.

Transmisión

Caja manual de 6 velocidades , pensada para los amantes de la conducción tradicional.

, pensada para los amantes de la conducción tradicional. Caja automática de 8 marchas con levas al volante, que ofrece una experiencia más cómoda en el tránsito urbano.

Tren de rodaje y suspensión

Tracción delantera .

. Suspensión delantera tipo MacPherson para un equilibrio entre confort y estabilidad.

para un equilibrio entre confort y estabilidad. Suspensión trasera de eje de torsión, robusta y adaptable a diferentes caminos, incluso de tierra.

Tecnología y seguridad

El 504 modelo 2025 no se quedaría atrás en materia de equipamiento:

Pantalla táctil de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) : control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y cámara 360°.

: control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y cámara 360°. Seis airbags, carrocería reforzada con aceros de alta resistencia y anclajes ISOFIX para niños.

Precio estimado en Argentina

De acuerdo con su equipamiento y segmento, este 504 competiría con modelos como el Toyota Corolla, el Volkswagen Virtus o el Peugeot 208 de alta gama, aunque se ubicaría un escalón por encima en prestaciones.

Versión de entrada (manual) : entre $30.000.000 y $35.000.000 .

: entre . Versión tope de gama (automática): entre $38.000.000 y $45.000.000.

El valor se explica por la motorización turbo, el nivel tecnológico y el paquete de seguridad, lo que lo ubicaría por encima de los sedanes de entrada como el Fiat Cronos, pero por debajo de los SUV medianos.

Más allá de que se trata de un ejercicio de diseño virtual, la idea de un 504 renovado despierta la nostalgia de varias generaciones que lo tuvieron como su primer auto familiar. Y si bien no existe confirmación oficial de que Peugeot planee relanzarlo, este modelo conceptual demuestra que los clásicos nunca mueren.