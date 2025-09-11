Cómo hacer medialunas caseras fáciles y saludables, sin manteca ni grasa 

Las medialunas son un clásico irresistible de la panadería argentina, pero muchas veces su alto contenido en manteca o grasas las aleja de quienes buscan una alimentación más equilibrada. La buena noticia es que es posible preparar una versión casera, sin manteca ni grasas añadidas, que conserva el sabor y la esponjosidad que tanto nos gusta.

Estas son ideales para acompañar un café con leche, un mate o incluso para llevar como snack. Además, al hacerlas en casa, podés controlar los ingredientes y asegurarte de que sean frescos y nutritivos. Solo necesitás algunos elementos básicos que seguramente ya tenés en tu cocina.

A diferencia de las tradicionales, estas no requieren tiempos complejos ni técnicas complicadas. Son perfectas para quienes se están iniciando en la cocina o simplemente quieren una opción más liviana y casera para darse un gusto.

Paso a paso: cómo hacer medialunas caseras y saludables

Ingredientes:

500 g de harina 000

1 sobre de levadura seca (7 g)

1 huevo

250 ml de leche descremada (puede ser vegetal)

3 cucharadas de aceite (de girasol o coco, suave)

3 cucharadas de azúcar mascabo o común

1 pizca de sal

Esencia de vainilla (opcional)

1 huevo batido para pintar

Preparación:

En un bowl grande, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar el huevo, el aceite, la esencia de vainilla y la leche tibia.

Integrar todo y amasar durante 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica. Tapar y dejar levar en un lugar cálido hasta que doble su tamaño (aproximadamente 1 hora).

Una vez levada, estirar la masa en forma de rectángulo sobre una superficie enharinada. Cortar triángulos y enrollarlos desde la base hacia la punta para darles forma de medialuna.

Colocar las medialunas en una placa engrasada o con papel manteca, tapar y dejar levar nuevamente por 30 minutos.

Pintar con huevo batido y hornear a 180 °C por 20 a 25 minutos o hasta que estén doradas.