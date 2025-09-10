Un empresario bonaerense fabricará en Rosario una nueva versión del mítico Rastrojero, creado hace 66 años en el país pero que ahora contará con motor eléctrico japonés, de bajo costo operativo y con capacidad de carga de hasta una tonelada.

El empresario, oriundo de la localidad bonaerense de Los Cardales, señaló que los primeros cálculos estructurales del Rastrojero Eléctrico Amperion se hicieron en Europa «con varios ingenieros argentinos trabajando en el proyecto«.

Volverán a fabricar el mítico Rastrojero y así sería la versión 2025 con motor eléctrico

«Estamos trabajando desde hace 6 años, es inevitable, no hay marcha atrás: ya se está desarrollando el diseño del chasis del nuevo Rastrojero. La idea es fabricar esta camioneta en una planta del cordón industrial» De Rosario, le contó Carlos Ptaschne, el impulsor del proyecto, a la agencia de noticias Télam.

Rastrojero 2025.

Detrás de este desarrollo, que reaviva la leyenda de la camioneta diésel más vendida en el país en los años ’70, «hay un grupo de pequeñas y medianas empresas de capitales argentinos», comentó Ptaschne, quien precisó que «este Rastrojero tiene el mismo objetivo que el creado hace 66 años: la economía, con un bajo costo operativo y la facilidad de compra».

Este Rastrojero del siglo XXI, «será un utilitario liviano, básico, robusto, durable, simple, sin grandes lujos, pero con el confort necesario para trabajar todo el día», especificó el impulsor del proyecto.

Qué mecánica tendrá el rastrojero 2025

Se fabricará con doble tracción o con tracción trasera, en todos los casos impulsado por motores eléctricos japoneses «cuya calidad es muy superior a lo que se conoce hoy en el mercado», aseguró el empresario. Y amplió: «Cuando la gente vea lo que rinde un motor eléctrico quedará asombrada. Son fantásticos, no se rompen, son eficaces y muy potentes».

Las primeras unidades «tendrán una capacidad de carga de 650 kilos y luego, a medida que la baterías de litio tengan más desarrollo, llegaremos a una tonelada de peso», comentó. Además, agregó que «el vehículo desarrollará una velocidad máxima entre 115 y 120 kilómetros por hora»

Entre los inversores en este proyecto hay expertos en finanzas, ingenieros argentinos y empresas de Austria, Francia e Italia, según precisó Ptaschne.

El empresario aclaró que se eligió la ciudad de Rosario para llevar adelante este desarrollo «porque tiene mano de obra calificada, mucha juventud capacitada y un parque metal-mecánico ideal para montar una industria de este tipo».

Cuándo saldrían a la venta las primeras unidades del rastrojero 2025

Según Ptaschne, las primeras unidades del Rastrojero Eléctrico Amperion saldrán a la venta en 2025.

Fabricado desde 1952 hasta 1980, en total se produjeron 140.000 unidades del Rastrojero original (sin contar las versiones frontales lanzadas a partir de 1969), que también fue exportado a Cuba, Chile, Perú, Uruguay y Bolivia.

Por intervención del entonces Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, el cierre Industrias Mecánicas del Estado se hizo en forma abrupta, en 1980, y marcó el final del Rastrojero, justo cuando dominaba el mercado de las pickups gasoleras con el 78% de participación de mercado.