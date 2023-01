Las sentidas palabras de Facundo Arana a Isabel Macedo tras la críticas por el físico de su bebé

Isabel Macedo disfrutó de unas merecidas vacaciones en Punta del Este junto a su esposo, el político Juan Manuel Urtubey, y sus dos hijas: Isabel y Julia. Por lo que la actriz decidió compartir fotos junto a su familia en su cuenta de Instagram, pero algunas de las respuestas no fueron positivas.

«Ay Dios mío!! No me alcanzan los segundos del día para agradecerte. Sos lo más”, escribió Macedo en un posteo. Nunca creyó que un puñado de imágenes se iban a convertir en una catarata de críticas y comentarios negativos hacia el aspecto de su hija más pequeña, de tan solo siete meses.

Desde “me encantan esos michelines que tiene de piernitas”, hasta “me parece que tiene que adelgazar”. Los usuarios no ahorraron en mensajes de odio contra la niña.

Sobre estos comentarios, Isabel y Juan Manuel decidieron hablar al respecto en una entrevista con Telenoche. “Para mí como una persona pública elijo ser responsable, no quiero que vean bronca y rabia porque si quisiera podría decir cosas horribles, no es que no me salen, pero elijo no hacerlo, no quiero hacerlo”, dijo la actriz.

Antes de la entrevista, había publicado una nueva foto junto a su bebé con un tierno mensaje para ella. “Te amo. Para mi, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, dale? Porque la verdad es que para mi NUNCA, el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar”, recitó Isabel.

En las últimas horas, su expareja, Facundo Arana, quiso dar su parecer sobre esta pólemica en torno al aspecto de la beba. “Por mi historia con Isabel Macedo yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé. Entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho, entonces podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida”, aseguró en el programa Socios del Espectáculo.

“Después, ponerse a hablar de un bebé a mí me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Justo hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije ‘Qué bien que respondió y qué mal la gente que opina de todas esas cosas. Mal, malísimo’”, finalizó. El actor evitó seguir hablando del tema.