Nicole Neumann, en pleno embarazo, adelantó su próximo proyecto en televisión: De qué se trata

Nicole Neumann se encuentra entusiasmada con su presente: en pleno embarazo la modelo adelantó que volverá a trabajar en breve, luego de que dejara las pantallas para casarse con Manu Urcera en diciembre pasado y se adentrara en una larga luna de miel.

Según mostró Nicole Neumann en redes sociales, la modelo ya se encuentra preparándose para volver a El Trece junto a su equipo de asesoramiento. Sin embargo, no se sabe aún cuál será su destino dentro de la grilla del canal.

Todo indica que Nicole Neumann retomaría su rol como jurado en «Los 8 Escalones», el programa de entretenimientos que conduce Guido Kaczka en el prime time de El Trece donde ella ya tuvo una importante participación.

Nicole Neumann mostró en redes sociales cómo se prepara para esta nueva etapa.-

Por el momento, Nicole Neumann no confirmó nada sobre su próximo trabajo que, se estima, será breve ya que después de su embarazo la modelo podría tomarse un tiempo para compartir con el bebé recién nacido.

Nicole Neumann reveló cómo lleva el sexto mes de embarazo

Hace pocos días, Nicole Neumann contó cómo lleva el sexto mes de su embarazo. «¿Estás con antojos? ¿Estás durmiendo bien?», le preguntó al respecto un cronista de LAM, el programa de Ángel de Brito. “La estoy llevando súper bien, por suerte. Sí, dormir más o menos, porque me levanto mucho al baño”, respondió la modelo.

Respecto de los antojos, Nicole Neumann aclaró que le sucede lo mismo que con sus anteriores embarazos: «¿Antojos? No, la verdad que no. No estoy con antojos pero nunca fui muy antojera». En la breve charla con el programa de América, la esposa de Manu Urcera dio pistas del nombre que va a llevar el bebé: “Estamos entre dos o tres, ahí terminando de definir”.

«Fuimos tirando nombres entre los dos. Yo le dije elegilo vos, porque es su primer hijo, es varón, entonces me parecía lindo que lo elija él. No va a ser polémico ni clásico, tampoco es tan exótico. No quiere decir algo esotérico ni raro” aclaró Nicole Neumann respecto del nombre del bebé que espera junto a Manu Urcera.