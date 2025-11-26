Lautaro Martínez apareció como “Toro” en Zootopia 2 y reveló el origen de su apodo

El futbolista Lautaro Martínez sorprendió en sus redes al promocionar la película infantil “Zootopia 2” con una imagen en la que aparece transformado en un toro, su apodo dentro del ámbito futbolístico. Entre risas, el capitán del Inter aprovechó la oportunidad para pedir un lugar en una próxima entrega de la saga de Disney.

El mensaje de Lautaro en Instagram

“¡Gracias Disney por este regalito! ¿Les gusta? Este jueves sale Zootopia 2 y se festeja así. La próxima pido estar en la peli, jaja. Los veo en el cine, toros 🐂🍿 #Zootopia2”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

El posteo, donde se lo ve convertido en parte de la metrópolis animal, ya acumula casi 200 mil “me gusta”.

¿Por qué le dicen “Toro” a Lautaro Martínez?

Según Agencia Noticias Argentinas, el apodo nació en sus inicios en Racing. Los hinchas comenzaron a llamarlo “toro” por su estilo de juego físico, agresivo y potente, siempre yendo al frente y difícil de derribar, características que lo acompañan hasta hoy en su carrera internacional.