Lautaro Martínez y un duro revés judicial por una niñera muerta: cuál fue su descargo

El futbolista de la Selección argentina, Lautaro Martínez, recibió una dura condena por parte de la justicia laboral de la ciudad de Milan -donde reside-. El delantero deberá pagar una indemnización a los familiares de una niñera argentina que murió a principios de año por una enfermedad.

Los familiares de Milagros Lizzola, quien era amiga de la infancia de la mendocina Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro, acusaron al matrimonio de haber despedido a su hija estando enferma.

Ante esa denuncia, un juez sentenció este miércoles al deportista a abonar un resarcimiento, cuyo monto no se dio a conocer, a la familia de la joven de 27 años al considerar ilegal el despido.

Por su parte, el campeón mundial argentino hizo un descargo en las redes sociales: «Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió», explicó Lautaro.

El matrimonio Martínez-Gandolfo aseguró que se hicieron cargo de varios asuntos relacionados a los Lizzola, entre ellos pagar pasajes para que viajen a Italia, encontrar camas en el hospital y ayudar con el tratamiento.

«Tuvimos que convencer a la familia para que venga a cuidar a su hija porque se estaba muriendo. Después de darlo todo esperaron a que su hija se esté por morir y que no esté lucida, para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación«, detallo.

«Después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma. Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, GRAN AYUDA se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, sacan esto para intentar ensuciar?”, cuestionó el bahiense.

“¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola – Lembo. A trabajar!!!«, cerró el delantero.

Lautaro Martínez y un duro revés judicial por una niñera muerta: el caso

A pesar del descargo del futbolista en las redes sociales, según la agencia de noticias italiana ANSA, «la justicia laboral de Milán lo condenó a indemnizar a los familiares de la joven, que falleció meses después de haber sido contratada, al considerar ilegal el despido de la misma, que se produjo cuando ya le habían diagnosticado una grave enfermedad».

El campeón mundial argentino la había contratado ocho meses antes de que la joven acusara los primeros síntomas y ella trabajaba a tiempo completo (54 horas semanales) con cama adentro, o sea que vivía en la casa de Martínez y Gandolfo.

Siguiendo con la información que llega de las agencias, al justificar el despido, el futbolista adujo que la niñera había superado el período máximo para ausentarse de su trabajo por enfermedad.

Por ese motivo, la joven decidió demandarlo tras contactar a los abogados Michele Gagliano, Giuseppe Vadalá y Concetta Quartuccio, pero falleció durante el proceso, en enero de este año. Fue entonces que sus familiares decidieron llevar adelante la causa.

Los abogados de la demandante se mostraron «satisfechos por el resultado», pero expresaron «profunda amargura por la evolución y, sobre todo, por el epílogo del caso, que demuestra que alguien puede ser un gran profesional en la cancha, pero puede marcarse un gol en contra en la vida».