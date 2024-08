Le aplicó el correctivo: el reto de Messi a su hijo Mateo en pleno partido del Inter Miami

Lionel Messi protagonizó un episodio paternal cuando tuvo que retar a su hijo Mateo en pleno partido de su equipo, Inter Miami, ante el Cincinnati, por la fecha 28 de la Major League Soccer (MLS). Debido a la lesión en su tobillo, la Pulga siguió a su equipo desde la tribuna. Allí, acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, el astro rosarino fue capturado por las cámaras mientras retaba a Mateo, el hijo “del medio”, quien Messi afirmó en varias ocasiones que es el más travieso.

Qué fue lo que Messi le dijo a Mateo

En las imágenes se ve al niño pasando al frente de su padre, que lo fulminó con la mirada y luego lo retó. “No te estaban haciendo nada. Solo estaban jugando”, pareciera que fueron las palabras de Leo, con la mirada fija en Mateo.

Cuándo vuelve Messi al campo de juego

Messi continúa en recuperación de la lesión que sufrió en su tobillo derecho representando a la Selección Argentina en la final de la Copa América ante Colombia. Todavía no tiene fecha fija de regreso a las canchas y desde Inter Miami mantuvieron hermetismo al respecto.

Sin embargo, las últimas informaciones dan cuenta de que el ex-Barcelona volvió a hacer trabajos físicos en cancha, aunque aún no volvió a compartir entrenamientos de fútbol junto a sus compañeros.

“Los tiempos más o menos están, no está entrenando con el grupo, sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos y va evolucionando bien. Era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien”, declaró el Tata Martino en referencia a la doble fecha de Eliminatorias que se desarrollarán entre el 5 y el 10 de septiembre.