¡Cuánto crecieron! Así están hoy los 3 hijos de Marcos «Huevo» Acuña y Julia Silva

Marcos “el huevo” Acuña ya disputó su primer partido en River Plate en lo que es su vuelta al fútbol argentino. Después de estar varios años en Europa, primero en Portugal y luego en España, el lateral izquierdo de la Selección Argentina volvió con su familia al país, algo que implica un rotundo cambio.

El rotundo cambio de la familia de Marcos Acuña tras varios años en Europa

Desde muy pequeños sus hijos se vieron acostumbrados a vivir en distintos países de Europa, como Portugal y España. Es por esto mismo, que sus hijos tienen pocos recuerdos en Argentina, más allá de algunos viajes esporádicos a sus familiares. Por lo que será un gran desafío para los pequeños acostumbrarse a una nueva forma de vida, que incluirá nuevo colegio y nueva casa.

Antes de viajar para Buenos Aires, Julia Silva le propuso a sus niños disfrutar de unas breves vacaciones por New York, donde toda la familia Acuña se hospedó en un lujoso hotel de Manhattan. A través de distintas publicaciones de la esposa del jugador en este viaje fue que se pudo conocer las caritas de los niños y lo mucho que han crecido desde su última aparición pública en el Mundial.

Los hijos de Huevo Acuña disfrutaron de unas vacaciones en los Estados Unidos antes de volver a radicarse en Argentina. Foto: redes sociales.

El gran recibimiento que tuvo la familia Acuña por los hinchas de River

«Que bueno que vengan todos a la Argentina»; «Son muy lindos todos»; «Bienvenidos a River, familia Acuña», fueron algunos de los comentarios que le dejaron los fanáticos del equipo millonario a la esposa y a los hijos de Huevo Acuña.

Antes de comenzar los preparativos de la gran mudanza a Buenos Aires, Julia también tuvo la opotunidad de despedirse de una de sus mejores amigas en España, quien la invitó a tener un día de spa y le regaló un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

«Amiga no me gustan las despedidas y sabía que antes o después llegaría este momento. Gracias por el tiempo que hemos pasado juntas. Esto no es un adiós es un hasta luego. Os seguiremos allí donde estéis. Os deseo los mejores comienzos en esta nueva etapa», le escribió su amiga a española a Julia, quien se mostró muy emocionada por sus sentidas palabras.

Este cambio será uno de los más grandes para la familia, aunque por primera vez después de casi 10 años podrán volver a reencontrarse más seguido con sus abuelos, tíos y viejos amigos. Y teniendo el amor de todo el pueblo que los vio campeones mundiales.