Solo dos camas para todos los participantes: el desafiante reto de esta semana en Gran Hermano

Cada semana, los jugadores de la casa de Gran Hermano deben cumplir diferentes pruebas y retos que van desde juegos de destreza, memoria, lógica, rapidez, entre otros. Pero esta vez, la dificultad subió aotro nivel.

Los «hermanitos», deberán dividirse en dos grupos de seis y cada uno debe permanecer en una cama diferente por ocho horas.

Esta prueba es una consecuencia. Pues los participantes recibieron una sanción por comunicarse con personas del exterior: solo podrán acceder al 50% del presupuesto semanal y, si no logran cumplir la prueba, recibirán sólo un 25% del presupuesto total.

Algunos cantan, otros se divierten comparando sus pies y otros juegan a guerras de almohadas. También tienen varias discusiones acerca de cómo se pueden acomodar para poder dormir, aunque sea unos minutos. Unos duermen arriba de otros, y también están aquellos que no pueden cerrar ni un ojo.

Aunque varios de los participantes fueron positivos e inventaron juegos y charlas para no sentir el paso del tiempo, otros ya no aguantan y deben resistir para no perjudicar a sus compañeros.