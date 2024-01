El dramático momento de Silvina Escudero: por qué se alejó de las redes y los medios

Ángel de Brito contó el dramático momento que atraviesa Silvina Escudero. La modelo y actriz perdió un embarazo, razón por la cual se encuentra alejada de las redes sociales y los medios de comunicación.

«Mucha gente se está preguntando por su salud. Hace mucho tiempo ella desapareció, dejó de trabajar en el año 2019 y se alejó de los medios, dejó de hacer teatro y prácticamente todo», contó De Brito, que aclaró que contaba con la autorización de la propia Silvina para dar detalles de lo ocurrido.

«Estaba buscando ser mamá, esto lo habló con Silvina mucho tiempo. Me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes. Todavía no se siente fuerte para salir a contarlo«, explicó el periodista en LAM.

«Está muy triste- continuó Ángel de Brito- Silvina estaba embarazada. Me había enterado, le escribí, me lo confirmó muy contenta, estaba esperando que se cumplan los tres meses y cuando llegaron me dijo esperamos un poco más. No voy a entrar en detalles pero en la semana 14 perdió el embarazo y este es el tema que la tenía tan alejada».

«Primero se decidió como proyecto familiar a buscar un bebé con un tratamiento con su marido. Finalmente llegó, se escondió un tiempo porque no quería que se le vea la pancita y después el embarazo se interrumpió», cerró De Brito.

Matías Alé se solidarizó con Silvina Escudero

Matías Alé le dio una entrevista a Intrusos y aprovechó la oportunidad para solidarizarse con su expareja Silvina Escudero, quién atraviesa un duro momento por la pérdida de su embarazo.

“No sé bien qué fue lo que tuvo porque creo que ella no lo dijo, no la voy a llamar pero sí a través de ustedes mandarle un cálido abrazo”, dijo el actor.