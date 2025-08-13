ESCUCHÁ RN RADIO
Leandro “El Chino” Leunis sobre Julieta Prandi: “La revictimización es terrible”:

El conductor rememoró su relación con la modelo que denunció a su ex marido por violencia de género y acoso sexual.

Redacción

Por Redacción

Chino Leunis

Chino Leunis

El conductor Leandro “El Chino” Leunis sostuvo que “la revictimización es terrible”, al reflexionar sobre el caso de Julieta Prandi que denunció a su ex marido, Claudio Contardi, por violencia de género y acoso sexual.

El Chino Leunis destacó la valentía de Julieta Prandi y pidió una resolución rápida de la Justicia

Tras un difícil juicio en donde Prandi pidió la prisión para el acusado, Leunis definió a la conductora como una persona “valiente”, al tiempo que deseó que “en esta situación, la justicia se expida rápidamente”.

“A Julieta la quiero mucho. Nos cruzamos en varias oportunidades e hicimos cosas puntuales. Ojalá que algún día pueda sanar todo esto que es muy difícil, que no se dilate más y que la cuestión se pueda resolver muy pronto para que haya justicia”, añadió el presentador.

La modelo asistió como invitada a La Peña de Morfi en 2015, cuando el ciclo era conducido por Leunis y Zaira Nara. En ese contexto, circularon imágenes de Prandi con supuestos síntomas de un ataque de pánico y falta de aire.

Al ser consultado al respecto, “El Chino” no pudo rememorar tal episodio en el show del mediodía: “Recuerdo que vino, pero no puntualmente. No lo tengo como recuerdo vinculado a esta situación”.

No obstante, Leunis se dirigió a la actriz y sostuvo: “Le deseo lo mejor del mundo. Me parece una mujer muy valiente y me pone muy contento que ahora viva una linda historia con Emanuel -Ortega-”.


Temas

Julieta Prandi

Justicia

