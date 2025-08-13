Leandro “El Chino” Leunis sobre Julieta Prandi: “La revictimización es terrible”:

El conductor Leandro “El Chino” Leunis sostuvo que “la revictimización es terrible”, al reflexionar sobre el caso de Julieta Prandi que denunció a su ex marido, Claudio Contardi, por violencia de género y acoso sexual.

El Chino Leunis destacó la valentía de Julieta Prandi y pidió una resolución rápida de la Justicia

Tras un difícil juicio en donde Prandi pidió la prisión para el acusado, Leunis definió a la conductora como una persona “valiente”, al tiempo que deseó que “en esta situación, la justicia se expida rápidamente”.

“A Julieta la quiero mucho. Nos cruzamos en varias oportunidades e hicimos cosas puntuales. Ojalá que algún día pueda sanar todo esto que es muy difícil, que no se dilate más y que la cuestión se pueda resolver muy pronto para que haya justicia”, añadió el presentador.

La modelo asistió como invitada a La Peña de Morfi en 2015, cuando el ciclo era conducido por Leunis y Zaira Nara. En ese contexto, circularon imágenes de Prandi con supuestos síntomas de un ataque de pánico y falta de aire.

Al ser consultado al respecto, “El Chino” no pudo rememorar tal episodio en el show del mediodía: “Recuerdo que vino, pero no puntualmente. No lo tengo como recuerdo vinculado a esta situación”.

No obstante, Leunis se dirigió a la actriz y sostuvo: “Le deseo lo mejor del mundo. Me parece una mujer muy valiente y me pone muy contento que ahora viva una linda historia con Emanuel -Ortega-”.