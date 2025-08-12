Guillermo Francella apoyó a Julieta Prandi en medio del juicio contra Claudio Contardi y le envió un mensaje de aliento

A horas de conocerse la sentencia en el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal, varios famosos se solidarizan con Julieta Prandi por la dura batalla legal que la expone a recordar las atrocidades que vivió durante su matrimonio.

Francella se solidarizó con Prandi: «Es un ser humano hermoso, no se merece lo que ha vivido»

Guillermo Francella trabajó con Prandi en «Poné a Francella» cuando la modelo interpretaba un personaje que hoy despierta polémica. Ella tenía 18 años y hacía el sketch de «La nena», que la catapultó a la fama y le dio varias oportunidades en el medio artístico.

«Es una semana muy dura, todas las bendiciones del mundo para Julieta, es un ser humano hermoso, no se merece lo que ha vivido», dijo Guillermo Francella a la prensa, durante la Avant Premiere de la película «Homo Argentum», que debuta esta semana en cines.

El actor aseguró que no estuvo al tanto de lo que ocurría hasta que escuchó sobre el juicio: «Todos desconocíamos lo que estaba viviendo, pobrecita, a ese nivel. Lo mejor para ella, lo único que te puedo decir».

Por otro lado, Francella respondió sobre el trabajo que le dio su nueva película y sobre las críticas que recibe por no tomar cierta postura política que toman muchos de los actores argentinos: «Tanto trabajo, tanto tiempo y llegó el día. Fue mucho esfuerzo, muy intenso».

«Es querer escuchar lo que se quiere escuchar, no comulgo con películas que le dan la espalda al público. Que sigan filmando en el INCAA, a mí no me gusta verlas. A esta altura de mi vida, no me importan las críticas», concluyó Francella.