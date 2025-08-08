En el segundo día del juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, declaró Emanuel Ortega, pareja desde 2020 de la modelo. Conocé acá todo lo que dijo el cantante y cómo sigue el caso.

Emanuel Ortega, pareja de Julieta Prandi, declaró en contra de Contardi: «Es un monstruo»

Este jueves, en la segunda audiencia del juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, un duro testimonio llamó la atención. Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo, sumó una declaración clave y desgarradora.

El cantante comenzó su testimonio diciendo: «Yo quisiera preguntarle a todos los presentes si estuvieron alguna vez frente a una persona rota. Esa es la persona que yo conocí hace 5 años: una mujer en estado roto«.

También habló sobre los supuestos animales asesinados por Contardi: «Es un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras. Pai umbanda, cosas por demás oscuras. Vi animales decapitados en la casa. No me lo contó nadie».

Luego, expresó cómo se encontraba Prandi cuando él la conoció: «Estaba casi hacinada en un mínimo departamento, siendo propietaria de dos inmuebles». Ortega prosiguió describiendo el estado emocional en el que se encontraba su pareja: «Me encontré con una persona violada en todos los aspectos que a ustedes se les pueda ocurrir. Los fantasmas, los miedos y el terror que tenía esta mujer no los vi en mi vida«.

Para cerrar su testimonio, el cantante advirtió que tipo de personas es el acusado: «La persona que tienen ahí, es un ser nefasto, peligroso, y le tienen que caber todas las de la ley. Yo de esa persona creo cualquier cosa«.

Juicio contra Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi: este viernes se conocen los alegatos

Este viernes, se espera que se den a conocer los alegatos finales en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, su exesposo, acusado por abuso sexual y violencia de género.

En el primer día del juicio, comenzó el debato oral, donde testificaron los protagonistas frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar.

El jueves fue el turno de las declaraciones de los testigos, peritos y psicólogos, que confirmaron el abuso que sufrió la exconductora. Finalmente, se cree que en el tercer día del juicio, todas las partes expondrán su visión de los hechos y se dará el veredicto final por parte del Tribunal.