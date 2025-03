Leandro Rud: “Tengo cáncer y no me quieren dar los medicamentos”

El programa Puro Show contactó a Leandro Rud para hablar sobre los comienzos de la carrera de Jesica Cirio, que fue su representada desde los 18 años y hasta 2014 cuando dieron por terminada la relación comercial y de a poco se fueron distanciando.

Leandro Rud: «Ya fui a la Justicia»

“Jesica ganó lo que ganaba una modelo de primera línea”, comentó Rud, que desmintió la versión que habla de que por ese entonces le pagaban con departamentos y que optó por no hablar sobre la situación actual de Cirio porque está totalmente abocado a cuidar su salud.

“Cerré la agencia porque tenía un cáncer oculto, que me lo descubrieron en 2021. Tengo cáncer 4 diseminado por el cuerpo. Es un cáncer de glándulas salivales. Estuve tres años perfecto con una medicación. La última no resultó cuando me descubrieron de vuelta en diciembre que tenía cáncer”, contó el ex representante de modelos.

“Hay que preguntarle a la obra social por qué no da la medicación. El ANMAT acá no la aprobó y en Estados Unidos sí. Nos quieren muertos, a la gente no le llega los remedios oncológicos”, se quejó Rud.

“Dos oncólogos dijeron que ese es el tratamiento a seguir. Ya fui a la Justicia. Estoy esperando que salga la resolución que tiene que llegar hoy o mañana. Y que Dios me ayude. Mucha gente me dice ‘nos quieren muertos’. Acá te morís y no le importa a nadie”, concluyó Leandro Rud.