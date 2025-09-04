Lengua de Suegra y sal: el ritual que limpia el ambiente y aleja las malas vibras del hogar

Entre las plantas de interior más populares, la Lengua de Suegra —o Sansevieria— ocupa un lugar especial por su resistencia, su fácil cuidado y su atractivo decorativo gracias a sus hojas alargadas y puntiagudas. Sin embargo, más allá de su valor estético, esta especie guarda un fuerte simbolismo en el Feng Shui: purifica el aire, equilibra el flujo de energía vital (Chi) y contribuye a atraer prosperidad al hogar.

El secreto del Feng Shui: el ingrediente de cocina que potencia la energía de la Lengua de Suegra

De acuerdo con esta tradición, existe un sencillo truco que permite potenciar sus beneficios espirituales y protectores: añadir un ingrediente común de cocina que actúa como barrera contra las malas energías.

El elemento clave es la sal, utilizada desde tiempos ancestrales como símbolo de limpieza y protección. Colocando un pequeño puñado de sal gruesa en la tierra de la planta se logra neutralizar la envidia, alejar las vibraciones negativas y reforzar el bienestar del hogar.

Cómo aplicar la sal en la Lengua de Suegra

Usar sal gruesa , en pequeñas cantidades.

, en pequeñas cantidades. Colocar un puñado sobre la superficie de la tierra, alrededor del tallo.

Repetir el proceso una vez al mes, evitando el exceso.

Además de su efecto espiritual, la Lengua de Suegra continúa aportando beneficios ambientales y de salud, purificando el aire y embelleciendo los espacios interiores con su simple presencia.

Con información de Terra