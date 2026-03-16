Leonardo DiCaprio es el «mejor creador de memes» de los Oscars 2026: así fue la incomoda reacción del actor
Durante la gala, Conan O'Brien puso en un compromiso al protagonista de Titanic para crear una imagen icónica en vivo. El gesto de incomodidad de DiCaprio explotó en las redes sociales.
Leonardo DiCaprio sumó un nuevo hito a su historial, pero esta vez fuera de la pantalla grande. En la 98° edición de los Premios Oscar, el presentador Conan O’Brien decidió homenajear la faceta del actor como fuente inagotable de contenido digital y lo bautizó oficialmente como el «rey de los memes».
El comediante redobló la apuesta y le propuso crear una nueva reacción viral en riguroso directo, desafiándolo a improvisar ante las cámaras.
Leo lo volvió a hacer 😂 Conan O’Brien le pidió en los Oscars que cree un meme en vivo… y Leonardo DiCaprio no decepcionó. pic.twitter.com/g1R55oIXz0— HISPA (@hispaok) March 16, 2026
Bajo la consigna de representar el sentimiento de «yo no acepté hacer esto», DiCaprio respondió con una mueca que mezcló una sonrisa forzada y resignación, levantando las manos a la altura de los hombros.
El gesto, que capturó a la perfección la incomodidad de verse puesto en un compromiso público, inundó instantáneamente las redes sociales.
La secuencia terminó con el humor ácido de O’Brien, quien bromeó pidiendo que «lo arreglen en edición», aunque para el público de internet ya se convirtió en el nuevo recurso favorito para ilustrar situaciones fuera de control.
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