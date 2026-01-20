Griselda Siciliani tomó una drástica decisión tras las infidelidades de Luciano Castro

La actriz Griselda Siciliani habló sobre su vínculo actual con el actor Luciano Castro tras los recientes escándalos por infidelidad y los rumores de una separación entre ellos y pidió respeto en la difícil situación, a la vez que acusó de “violenta” a la prensa.

La pareja se encuentra actualmente distanciada. Ella en Buenos Aires y él pasando unos días en Mar del Plata.

En recientes declaraciones al medio Sálvese quien pueda, Siciliani pidió a la prensa no hablar más del tema: «No quiero colaborar más con este tema. No es un tema que yo haya expuesto. Me preguntaron algo el otro día, contesté porque soy una persona educada y además porque me gusta hablar de las cosas, de conceptos, de ideas… pero no quiero hablar más de este tema«.

En la misma línea, la actriz se diferenció de las celebridades mediáticas acostumbradas a hablar en los programas de farándula: «Yo trabajo de otra cosa, mi trabajo es actuar, no es hablar de con quién estoy o con quién dejo de estar«.

Por último, aclaró cómo sigue su vínculo con Castro: «Sigo en pareja, está todo bien, pero no voy a dar más detalles. Me parece un poco violento cuando uno dice que no quiere hablar de algo y te siguen preguntando lo mismo de siete maneras diferentes. Yo respeto el trabajo de ustedes, pero mi trabajo es otro».

Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani: “Que se ubique”

La conductora, ocupando el rol de Yanina Latorre en SQP, no perdonó la actitud de Siciliani frente a la prensa y fulminó a la actriz tras sus declaraciones: “Ella sale tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”.

Después, tildó de tener una actitud hipócrita cuando no es ella quien controla el relato: “Hay algo de la gente ‘cool’ que dice ‘no hablo de mi vida privada’. En el momento en que estás en un programa contando que fuiste amante durante seis o siete años, más íntimo que eso… eso es hablar de tu vida privada”, mencionó en referencia a sus declaraciones en Perros de la calle.

Además, cuestionó que haya sido quien dio la cara por su pareja en La Mañana con Moría: “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella. Yo entiendo que quiso descomprimir, por eso me parece que ella está en esta cosa de querer ser amable”.

Y cerró tajante: “Cada uno que se ubique donde se tiene que ubicar”.