Leticia Siciliani se metió en el escándalo de su hermana con Luciano Castro

Luego de que se filtrara el affaire de Luciano Castro con una joven danesa en Madrid, Leticia Siciliani decidió salir públicamente a respaldar a su hermana Griselda y fue contundente al referirse a la situación.

Leticia Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro: «Es un dolor de ovarios para ella»

En diálogo con Puro Show, la actriz dejó en claro su postura y se mostró protectora ante la exposición mediática que atravesó Griselda: “A mí no me gusta ver a mi hermana en una situación en la que está mal. Por ahora no es el caso y estamos tranquilas, pero es complicado. Yo con ella hablo un montón. Gri salió a hablar y eso que es bastante escueta con su intimidad”.

Leticia remarcó que, si bien Griselda no está devastada, el episodio no le resultó indiferente: “Obviamente no le gustó. Tengas la relación que tengas y las libertades que tengas, a nadie le gustaría escuchar un audio así, sobre todo con lo mediático que fue. Gri cuida mucho su intimidad y construye su vida pública de una manera particular, donde estas cosas no forman parte. Es un dolor de ovarios para ella”.

Al referirse a los audios que Castro le habría enviado a Sarah, la joven danesa de 28 años, Leticia reaccionó con incomodidad y humor. “Pido cortar la nota. No sabía ni que había más de uno. Ay no, me quiero matar. No me gusta escuchar eso para nada”, lanzó entre risas.

Consultada sobre la relación de su hermana con el actor, Siciliani fue cauta pero sincera. “Para mí la pareja ideal para mi hermana es la que la haga plenamente feliz. Yo creo que Luciano la estaba haciendo feliz, sí, pero ahora no sé, estarán pensando sus cosas”, dijo, y agregó con firmeza: “Cualquier persona que le haga mal a mi hermana me hace mal a mí. No me gusta verla mal, ni a ella ni a ninguno de mis hermanos. Mientras no la vea sufrir, va a estar todo bien”.

Para cerrar, Leticia volvió a destacar la actitud de Griselda y dejó un mensaje directo hacia Castro: “Mi hermana salió a hablar porque es una mujer valiente y muy segura de sí misma, pero cuida mucho su intimidad. El que tendría que haber salido a hablar primero era Luciano”.