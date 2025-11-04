Licuado de naranja y zanahoria, la opción saludable para empezar el día con energía

El licuado de naranja y zanahoria es una bebida natural, refrescante y llena de beneficios para la salud. Combina el dulzor de la naranja con el sabor suave de la zanahoria, aportando una dosis equilibrada de energía, vitaminas y minerales que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a mantener una digestión saludable.

Incorporar vegetales y frutas en la rutina alimentaria diaria no solo suma color y sabor, sino que mejora el bienestar general gracias a su contenido de antioxidantes y enzimas naturales. Este tipo de licuados se puede disfrutar en el desayuno, la merienda o como una opción liviana en el almuerzo o la cena.

Prepararlo es muy fácil: solo hay que licuar jugo de naranja natural con zanahorias frescas, y se puede agregar jengibre, miel o hierbas aromáticas para realzar el sabor. Servido bien frío, con hielo y hojas de menta o albahaca morada, se convierte en una bebida perfecta para hidratarse y sentirse bien desde la primera hora del día.

Ingredientes para el licuado de naranja y zanahoria

El licuado de naranja y zanahoria combina el sabor dulce de la naranja con la suavidad de la zanahoria, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión. Los ingredientes son:

Naranjas: 5

Zanahorias: 5

Jengibre: 1 cm de raíz

Hielo: 4

Cómo preparar el licuado de naranja y zanahoria

El licuado de naranja y zanahoria es una bebida natural, refrescante y fácil de preparar. Puede disfrutarse en desayunos, meriendas o comidas livianas. El paso a paso de la preparación.

Exprimir y hacer el jugo de naranja.

Agregarle dos hielos a cada uno.

Sumar el resto de los ingredientes en una juguera.

Agregar el jugo al de naranja.

Decorar con hojas de menta, si gusta.

¡Y a disfrutar!

de menta, si gusta. ¡Y a disfrutar!

