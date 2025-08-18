Liliana Franco fue sorprendida tras ser despedida de Mujeres Argentinas: las supuestas razones  

Un nuevo escándalo sacude a Mujeres Argentinas, el ciclo de eltrece conducido por María Belén Ludueña, y el mismo no es más que el despido sin previo aviso de la periodista especializada en tems políticos, Liliana Franco.

Echaron a Liliana Franco de Mujeres Argentinas: las supuestas razones

Aunque parecía que las aguas se habían calmado tras la salida en mayo de Evelyn Von Brocke y las distintas discusiones entre las panelistas, la paz fue apenas momentánea. Desde entonces, se habían expuesto tensiones internas que se tradujeron en enfrentamientos al aire y fuera de cámaras, dejando en evidencia diferencias de estilos y egos dentro del panel. Ahora, un caso más.

En Intrusos (América), Adrián Pallares sorprendió al leer los mensajes que le había enviado la periodista, donde relataba los motivos de su salida: “La producción de Mujeres Argentinas decidió que no siga más en el programa. Se portaron muy mal, porque cuando se fue Evelyn yo también me quería ir, y me suplicaron que no me fuera. Me prometieron que no la iban a renovar a Amalia en junio para que yo me quede”.

En esos supuestos textos, Franco señaló que la decisión se tomó por cuestiones de «presupuesto«, dejando en claro que ella solo asistía una vez por semana, y que sonaba raro. Sin embargo, expresó su malestar al remarcar que, pese a ese argumento económico, el ciclo decidió incorporar a Pampa Mónaco, especializado en temas policiales.

Al mismo tiempo, Liliana habría adelantado otros cambios en el panel: “Virginia Gallardo dejará porque se va a dedicar a la política y Silvia Fernández Barrios viaja bastante”.

En ese contexto, la continuidad del ciclo quedaría en manos de Ludueña como conductora, acompañada por Amalia Guiñazú y Valentina Salezzi como panelistas principales.