Dolor por la muerte de Alberto Martín: Germán Krauss contó cómo fueron los últimos días del actor

Germán Krauss recordó a su amigo Alberto Martín en Intrusos. El reconocido actor murió a los 81 años, luego de atravesar una grave enfermedad que deterioró considerablemente su estado de salud en los últimos días. El artista permanecía internado bajo cuidados médicos estrictos, pero su cuadro se agravó con rapidez. Los detalles en esta nota.

Murió Alberto Martín: cómo fueron los últimos días del actor

“Empezó con una molestia en el estómago. Se hizo una colonoscopía, salió un quiste. Le dijeron que lo tenían que operar porque se lo tenían que sacar. Cuando lo operaron, el médico le dijo: “Saqué todo lo malo”. Cuando dijo eso, empecé a sospechar que algo pasaba”, contó Germán Krauss, amigo del fallecido actor Alberto Martín.

“Se hizo la quimio, la cual no funcionó. Estuvo muy bien atendido en todos lados. Pasó a los cuidados paliativos y se fue yendo con la dignidad de siempre. Si lo tengo que definir en una sola palabra, fue un ejemplo de dignidad”, añadió el artista, al recordar a su amigo en Intrusos.

“Fue un tipo digno durante toda su vida y hasta su muerte. Fue todo rapidísimo. Hicimos una cena con todos los “galanes” de esa época y, el 5 de julio, hablé con él y me dijo: “Me tengo que dar la última quimio. Pongamos una fecha para la próxima. El 14 de julio vienen a casa”. Ahí, empezó el decaimiento”, explicó, y cerró: “Cada día más débil. Pero, siempre decía: “Tuve una buena vida y esta mierd… no me va a ganar”.

Carmen Barbieri, devastada por la muerte de Alberto Martín

La muerte de Alberto Martín conmocionó al mundo del espectáculo y varias figuras expresaron su dolor por la partida del querido actor, entre ellas Carmen Barbieri, quien lo consideraba un amigo cercano y parte de su familia elegida. “Gran tristeza. Mi corazón roto”, afirmó.

Desde Corrientes, donde se encontraba en gira con la obra Enemigas íntimas junto a Luisa Albinoni, Barbieri recibió la noticia con profunda tristeza. Así lo confirmó su abogado y representante, Juan Curubeto, en diálogo con TN Show: “Está muy triste. Justo se enteró allá y no para de llorar. Sabía que el estado de salud de Alberto era delicado, pero este desenlace igual la golpeó mucho”, afirmó.