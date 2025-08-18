Video: el tierno gesto de Pampita con un nene que le dedicó una canción en plena calle 

El gesto de Pampita con un nene que le dedicó una canción.

Carolina «Pampita» Ardohain tuvo un tierno gesto con un pequeño fanático que la sorprendió a la salida de un programa y quiso cantarle una canción. Después de la grabación de Los 8 escalones (eltrece), la modelo fue sorprendida por un pequeño que, instrumento en mano, le cantó “Vienes y te vas”.

“¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! A ver, te voy a filmar, así te subo al Instagram», le dijo al nene que se presentó como Felipe.

El nene compartió en sus redes sociales la grabación del encuentro y le agradeció por la atención. “Muchas gracias por grabar ese momento inolvidable. Estoy feliz de haber conocido a Pampita”, expresó entusiasmado.

Sin dudarlo, la top replicó la filmación en sus historias de Instagram, donde reúne más de 8 millones de seguidores.

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron: ¿Qué pasó?

Este lunes comenzó con una bomba en el mundo del espectáculo. Pochi, panelista de Puro Show, confirmó en sus redes sociales que Pampita y Martín Pepa están reconciliados, a poco más de un mes de haberse distanciado.

En esta foto se puede ver a la pareja en un partido que disputó Pepa. Vale mencionar que el hombre es un polista profesional en un equipo de Estados Unidos. En la imagen, Pampita luce radiante con un look elegante en tonos neutros, mientras que Pepa aparece vestido con su uniforme de polo.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones o comentarios sobre la reconciliación. La pareja se reconcilió, luego de que Pampita haya confirmado que el pasado 9 de julio se habían separado.

Las fotos de la reconciliación de Pampita y Martín Pepa

Este lunes se confirmó la reconciliación entre Carolina «Pampita» Ardohain y Martín Pepa. La noticia llegó luego de que se viralizaran fotos de la modelo acompañando al deportista.

Pampita estuvo presente en el Hamptons Polo Club, ubicado en Nueva York. El Equuleus Polo Team, equipo de Pepa, ganó el partido y se coronó campeón.

La encargada de compartir las imágenes fue la fotógrafa Agustina Lacroze. En las imágenes, se puede ver a la conductora sentada en una silla mirando atentamente el partido. También posó junto a Pepa y sus compañeros luego del evento deportivo, donde compartieron un momento de risas.