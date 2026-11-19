Lily Collins y su padre, el legendario músico Phil Collins, protagonizaron uno de los momentos más emotivos del espectáculo internacional. La actriz de Emily en París acompañó al exlíder de Genesis durante su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll como solista, en una ceremonia realizada el sábado 14 de noviembre de 2026 en Los Ángeles.

La aparición familiar llamó especialmente la atención porque Phil Collins, de 75 años, ha atravesado graves problemas de salud durante los últimos años, mientras que su relación con Lily, de 37, estuvo marcada por un distanciamiento que ambos reconocieron públicamente.

Según publicaron las revistas estadounidenses People y Entertainment Weekly, el músico asistió a la ceremonia acompañado por sus hijos y ofreció un discurso en el que recordó los momentos difíciles de su vida familiar.

Lily Collins y Phil Collins juntos: las imágenes que emocionaron a sus seguidores

La ceremonia se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde Phil Collins recibió un reconocimiento por su extensa trayectoria como solista.

El músico llegó acompañado por su familia y posó para los fotógrafos junto a Lily Collins, Joely Collins y Nicholas Collins.

La protagonista de la exitosa serie de Netflix compartió posteriormente imágenes del encuentro en sus redes sociales y expresó su emoción por presenciar el reconocimiento a la carrera de su padre.

En su publicación, Lily destacó la importancia de la música de Phil en sus recuerdos de infancia y aseguró que acompañarlo durante aquella noche había sido una experiencia profundamente especial.

La aparición tuvo un significado particular porque el cantante llevaba tiempo alejado de los escenarios y de los grandes acontecimientos públicos debido a sus problemas de salud.

El emotivo discurso de Phil Collins sobre sus cinco hijos

Durante la ceremonia, Phil Collins dedicó parte de su discurso a sus tres exesposas, Andrea Bertorelli, Jill Tavelman y Orianne Cevey, con quienes tuvo a sus cinco hijos.

El músico agradeció a las mujeres que formaron parte de su vida y reconoció que sus hijos habían atravesado momentos difíciles durante su infancia.

También expresó el orgullo que siente por ellos y destacó sus talentos y sus cualidades humanas.

El reconocimiento público a su familia fue uno de los momentos más personales de la ceremonia, especialmente después de que el artista hablara en entrevistas recientes sobre sus errores como padre y las consecuencias de sus problemas de salud.

La difícil relación entre Lily Collins y su padre: una carta que marcó sus vidas

Aunque hoy mantienen una relación cercana, Lily Collins y Phil Collins atravesaron años de distanciamiento emocional.

La actriz tenía cinco años cuando sus padres, Phil Collins y Jill Tavelman, se separaron. Años después, decidió abordar las consecuencias de aquella experiencia en su libro autobiográfico Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, publicado en 2017.

En sus memorias, Lily incluyó una carta abierta dirigida a su padre, en la que expresó el dolor que le había provocado su ausencia durante distintos momentos de su infancia.

La actriz también habló sobre el perdón y la posibilidad de reconstruir su vínculo.

En una entrevista concedida en 2026 al programa Piers Morgan Uncensored, Phil Collins reconoció que había cometido errores en su vida familiar y que la carta de su hija le había resultado dolorosa.

Sin embargo, aseguró que ambos habían logrado acercarse y construir una relación diferente.

Phil Collins estuvo al borde de la muerte y Lily temió que su hija no llegara a conocerlo

Uno de los episodios más difíciles para la familia ocurrió cuando Phil Collins atravesó una grave crisis de salud que requirió una prolongada hospitalización.

El cantante contó en entrevistas internacionales que sus problemas relacionados con el consumo de alcohol provocaron complicaciones severas y que, durante su internación, sus familiares llegaron a temer por su vida.

Según relató a The Sunday Times y posteriormente en otras entrevistas, sus cinco hijos fueron convocados para acompañarlo durante uno de los momentos más críticos.

La situación también afectó profundamente a Lily, quien en enero de 2025 se convirtió en madre de Tove Jane McDowell, su primera hija junto al director Charlie McDowell.

Phil Collins reveló que su hija había llorado al recordar el temor de que la pequeña nunca llegara a conocer a su abuelo.

El músico contó que aquella experiencia terminó acercando a la familia y que actualmente mantienen una comunicación mucho más frecuente.

Phil Collins, de 75 años: cómo está su salud después de su última aparición pública

El exintegrante de Genesis reapareció en la ceremonia utilizando bastones para desplazarse, una consecuencia de los problemas físicos que ha atravesado durante los últimos años.

Collins sufrió lesiones en la columna vertebral y daños nerviosos que afectaron su movilidad y su capacidad para tocar la batería. También debió someterse a varias operaciones de rodilla.

El músico dejó de realizar giras después de la despedida de Genesis en 2022 y no actuó durante la ceremonia del Salón de la Fama.

Sin embargo, su presencia permitió que sus seguidores volvieran a verlo en un acontecimiento importante para su carrera.

El reconocimiento de 2026 fue especialmente significativo porque Phil Collins ya había ingresado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2010 como integrante de Genesis, pero esta vez fue distinguido por su trayectoria como solista.

Una nueva etapa para Lily Collins y su padre

Para Lily Collins, el homenaje representó mucho más que una celebración musical.

La actriz, que alcanzó popularidad internacional por su papel de Emily Cooper en Emily en París, ha construido su propia carrera en Hollywood, aunque siempre reconoció la influencia artística de su padre.

Después de años de dificultades familiares, ambos parecen atravesar una etapa de mayor cercanía, marcada también por la llegada de una nueva generación.

La imagen de Lily Collins acompañando a Phil Collins en uno de los reconocimientos más importantes de su carrera se convirtió así en el símbolo de una relación que logró reconstruirse después de momentos profundamente difíciles.