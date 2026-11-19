Buenos Aires tiene una agenda que puede convertirse en el motivo de un viaje. Un recital, un festival, una obra de teatro o una salida gastronómica son algunas de las experiencias que atraen a turistas de todo el país y mantienen en movimiento a la capital durante todo el año.

Según los datos más recientes del Observatorio Turístico de la Ciudad, el 73% de los turistas nacionales visitó Buenos Aires durante los últimos dos años y el 68% mantiene el hábito de viajar a la capital al menos una vez al año. Además, el 17% la elige espontáneamente entre sus destinos preferidos para una escapada, siete puntos más que el año anterior.

La fidelidad de los viajeros también se refleja en su valoración: nueve de cada diez turistas aseguran que recomendarían la Ciudad, donde la estadía promedio alcanza las cuatro noches.

«Buenos Aires es una ciudad que se vive a través de sus experiencias. Nuestra agenda refleja una capital en constante movimiento, dotada de infraestructura de primer nivel para recibir grandes producciones y con una mística única. El visitante busca el ritual porteño, la gastronomía y la cultura en vivo; esa combinación consolida a la Ciudad como un destino inagotable para el turismo nacional e internacional durante todo el año», destacó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño.

La gastronomía encabeza las actividades mejor valoradas por los visitantes, con 8,8 puntos. Desde un café en alguno de los bares notables hasta una pizza en una esquina tradicional, la cocina porteña forma parte de la experiencia. También están las librerías, los museos y las funciones teatrales sobre la avenida Corrientes. Para el 27% de los turistas nacionales, sin embargo, el principal motivo para viajar es asistir a espectáculos y eventos masivos.

Festivales y música para organizar una escapada

La agenda de fin de año ofrece nuevas razones para preparar el viaje. Entre noviembre y diciembre, Buenos Aires tendrá festivales de distintos géneros musicales, con propuestas para públicos y generaciones diferentes.

El recorrido comenzará el 21 y 22 de noviembre con el Festival República Folklore, que se realizará en el predio de Villa Soldati. La propuesta invita a reencontrarse con las raíces musicales, las peñas y los encuentros al aire libre.

El 28 y 29 de noviembre será el turno del Primavera Sound Buenos Aires, en el Club Ciudad de Buenos Aires. El festival reunirá rock alternativo, electrónica y tendencias urbanas internacionales.

El calendario continuará el 5 de diciembre en Parque Norte con el PopFest 2026, una jornada dedicada a los grandes éxitos del pop y las canciones que atraviesan distintas generaciones.

Una ciudad para recorrer todo el año

Más allá de los grandes espectáculos, Buenos Aires ofrece una variedad de propuestas para completar una escapada. La capital cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol.

A esa oferta se suma su infraestructura para recibir encuentros y competencias internacionales. La Ciudad fue elegida Capital Mundial del Deporte 2027 y lidera desde hace 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, que mide el posicionamiento de los destinos en el turismo de reuniones.

Con una agenda cultural y deportiva que se renueva, propuestas gastronómicas y una actividad que no se detiene, Buenos Aires mantiene abierta la invitación a descubrirla en cualquier momento del año.