De cara al calendario electoral de 2027 y frente a los reclamos internos que pedían un refuerzo de ingresos para el consumo, el presidente Javier Milei cerró de plano la puerta a cualquier medida de emisión o gasto extraordinario.

Durante una entrevista mano a mano con Eduardo Feinmann, emitida este miércoles por la señal A24 y consignada por los diarios La Nación y Clarín, el mandatario Javier Milei rechazó la posibilidad de impulsar un denominado «plan platita», ratificó que el equilibrio fiscal constituye un límite innegociable de su gestión y desmintió versiones de ruptura con la senadora Patricia Bullrich.

Por qué Javier Milei rechazó un «plan platita» y qué dijo sobre el equilibrio fiscal y la inflación

Consultado sobre los planteos atribuidos a dirigentes del oficialismo para otorgar un alivio económico antes de las próximas elecciones, Javier Milei fue categórico al fijar las restricciones de su programa: «Hay restricciones que no se pueden violentar: la primera es el equilibrio fiscal. Si me sugieren Plan Platita, estaríamos en un problema».

En ese sentido, equiparó las políticas de inyección directa de dinero con prácticas populistas, y descartó financiarlas mediante endeudamiento, emisión monetaria o suba de impuestos.

El jefe de Estado también abordó la situación social y los indicadores macroeconómicos recientes:

Inflación y shock externo : atribuyó la suba del índice de precios del 2,2% en octubre al encarecimiento internacional del petróleo —que alcanzó los 120 dólares— y al alza global de las tasas de interés, sosteniendo que la economía argentina crece por encima de los registros de las gestiones anteriores.

: atribuyó la suba del índice de precios del 2,2% en octubre al encarecimiento internacional del petróleo —que alcanzó los 120 dólares— y al alza global de las tasas de interés, sosteniendo que la economía argentina crece por encima de los registros de las gestiones anteriores. Pobreza e ingresos: al ser consultado sobre los sectores que no llegan a fin de mes, cuestionó técnicamente la expresión, aunque admitió que parte de la sociedad «experimenta privaciones», señalando que esa situación se refleja en el índice de pobreza del 32,3% difundido por el INDEC para el primer semestre de 2026, cifra que contrastó con la reducción de 12 millones de personas bajo la línea de pobreza respecto del gobierno anterior.

El vínculo entre Javier Milei y Patricia Bullrich tras los rumores de interna en el Senado

En el plano político, Javier Milei desestimó las versiones sobre un eventual distanciamiento o desplazamiento de Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

«¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política», afirmó el Presidente, atribuyendo esas especulaciones al denominado «círculo rojo».

Asimismo, aclaró el destinatario de una publicación realizada horas antes en su cuenta de Instagram, en la que advertía sobre personas dispuestas a «hundir el barco» al comprobar que no serán el capitán, explicando que el mensaje apuntaba contra el kirchnerismo en el Congreso y no contra la exministra de Seguridad.

Por último, evocó su reciente audiencia privada con el papa León XIV en Buenos Aires, señalando que conversaron sobre moral y economía y que evitó politizar el discurso papal sobre la justicia social.