La explosión registrada el viernes pasado, 13 de noviembre, en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, se cobró una segunda víctima fatal. Este jueves por la mañana falleció uno de los trabajadores de la empresa de gas que permanecía internado en estado crítico en una clínica porteña a raíz de las severas quemaduras sufridas durante el incidente.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae y La Nación, el operario fallecido tenía 44 años —aunque su identidad aún no trascendió oficialmente— y presentaba lesiones por fuego en casi todo el cuerpo.

Del total de 30 personas que resultaron afectadas por el siniestro, todavía quedan cuatro pacientes internados en estado gravísimo, con quemaduras que abarcan entre el 40% y el 90% de la superficie corporal.

Cómo ocurrió la fuga y el estallido en Remedios de Escalada

El episodio se desencadenó el viernes 13 de noviembre alrededor de las 9:45, cuando una máquina tuneladora operada por una firma contratista de Metrogas dañó de manera accidental un caño de gas de media presión durante trabajos de renovación de la red.

La fuga provocó un incendio de magnitud y una posterior explosión que alcanzó viviendas y comercios linderos, obligando a evacuar de urgencia a los vecinos de la zona y a desplegar un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo con el parte de Defensa Civil, 21 personas debieron ser trasladadas inicialmente a distintos centros asistenciales, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar. Tras lograrse el control del escape y la extinción total del fuego durante la madrugada del sábado, las autoridades judiciales avanzan con la evaluación de daños y las pericias técnicas para establecer las responsabilidades del hecho.

Explosión en Lanús: el Gobierno abrió una investigación para determinar responsabilidades

El Gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), abrió una investigación de oficio para determinar las causas de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada.

El organismo informó que envió un requerimiento formal a MetroGAS pocas horas después del siniestro, registrado el viernes. Entre la documentación solicitada se encuentran los planos de la red de gas, con la ubicación exacta del tramo que se rompió, y el detalle de los trabajos que se realizaban en el lugar.

También pidió el último registro de odorización del gas en la zona, las medidas adoptadas para resguardar el área, las constancias del Plan de Prevención de Daños, el seguimiento de la obra y el historial de incidentes registrados durante este año.

Desde el ENReGE indicaron que sus equipos ya realizaron inspecciones en el lugar. Sin embargo, todavía aguardan el retiro de los escombros que impiden acceder a los pozos donde se ejecutaban los trabajos.

Con la información reunida, el ente buscará reconstruir la secuencia que provocó la explosión, establecer eventuales responsabilidades y determinar las sanciones que correspondan. Los resultados de los peritajes quedarán a disposición de la Justicia.