Lionel Scaloni, un vecino más: el video del DT en la vereda de su casa en Pujato para recibir el Año Nuevo

En la antesala de lo que será un año decisivo para la Selección Argentina con el inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni eligió la tranquilidad y los afectos de su tierra natal. El director técnico pasó las fiestas en Pujato, su pueblo de Santa Fe, donde se lo vio disfrutando de la llegada del nuevo año con una sencillez que se volvió viral.

❤️ ¡HOLA LEO! 🥹 El mejor DT del mundo, desde hace tres años, festeja como es habitual, el nuevo año en #Pujato, su pueblo natal. Lo hace acompañado de toda su familia pero en especial de sus padres 🥹



🚗 En Pujato todos los años se reciben con una caravana pic.twitter.com/HOoRBEsB8Z — Pujato Digital (@PujatoDigitalOk) January 1, 2026

A través de un video difundido por el portal Pujato Digital, se pudo ver al DT sentado en la vereda de su casa junto a sus padres, mientras una caravana de autos pasaba frente a su domicilio para saludarlo, una tradición local que se repite cada 1° de enero. Lejos de los flashes y las grandes galas, Scaloni optó por el mate y la charla familiar para recibir el calendario mundialista.

Scaloni y su pasión por el ciclismo: desafío de 95 km en Córdoba tras un Año Nuevo familiar

Pero no todo fue descanso para el líder de la «Scaloneta». Aprovechando su estadía en el país, Scaloni se trasladó a Córdoba para practicar una de sus mayores pasiones: el ciclismo de alta montaña.

En las últimas horas, se conoció que el entrenador completó un trayecto de alta exigencia en las sierras de San Clemente:

Recorrido: 95,4 kilómetros de distancia.

95,4 kilómetros de distancia. Intensidad: 1.468 metros de desnivel positivo.

1.468 metros de desnivel positivo. Rendimiento: una velocidad promedio de 31 km/h bajo el intenso calor del verano cordobés.

La travesía, que duró poco más de tres horas, fue realizada junto a Lito Oviedo, un reconocido ciclista de Alta Gracia, quien destacó en redes sociales el excelente estado físico del entrenador nacional.