Wanda Nara cerró 2025 rodeada de familia, amor y frases que no pasaron desapercibidas

La mediática Wanda Nara compartió la forma en que pasó la noche del último día de 2025 en familia, sin embargo, no dejó de marcar polémica con un palito para su novio, Martín Migueles, dejó entrever la reconciliación y mostró cómo se divirtieron sus hijos.

El fin de año de Wanda Nara: familia, mensajes con doble filo y señales de reconciliación

Wanda volvió a mostrar por qué es la protagonista de los culebrones nacionales, incluso desde la emotividad del fin de año, no dejó pasar la oportunidad para hablar de “amores verdaderos”.

Desde Punta del Este, la “Bad bitch” buscó calmar las aguas tras la filtración de audios entre Migueles y Claudia Ciardone, motivo por el que la pareja se entendía en crisis, sin embargo, con una serie de historias en su instagram, dejó en claro que pasó el atardecer abrazada junto a su novio.

Nara, Migueles y los hijos de la mediática se hicieron de una tarde rodeada de naturaleza, entre postales de abrazos y otras un poco más sugestivas, cambió el escándalo por prendas blancas y veraniegas que marcaron el ritmo de la celebración.

Junto a las fotografías, Nara escribió: “Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, y de los únicos valores de la vida, la familia. Esta casa era mi sueño la compré sola y para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables”.

“La casa es increíble pero sin todos adentro no sería nada. mamá,papá, hermana, mis cinco hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así empiezo con mis amores verdaderos”, cerró la mediática.

Por último, la conductora se mostró abrazada, en el agua, junto a su pareja y enfatizó: “Gracias 2025 por tanto amor verdadero”.