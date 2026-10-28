Lisandro Aristimuño reivindicó sus raíces en Río Negro y lanzó una divertida chicana a Choele Choel: «Beltrán es más lindo»

Lisandro Aristimuño volvió a demostrar que, pese a su extensa trayectoria musical y a los escenarios que recorrió, nunca se olvida de sus raíces en Río Negro. El cantante y compositor protagonizó un divertido momento durante su participación en Vuelta y Media, el programa de Urbana Play conducido por Sebastián Wainraich, cuando una conversación sobre su infancia terminó convirtiéndose en una inesperada rivalidad entre dos localidades del Valle Medio.

Todo comenzó cuando Wainraich reconoció que no sabía dónde quedaba Luis Beltrán, el pueblo rionegrino donde Aristimuño pasó buena parte de su infancia. Ante la confesión, el músico intentó ubicarlo geográficamente con una pregunta que provocó risas entre los presentes.

Lisandro Aristimuño defendió a Luis Beltrán y lanzó una chicana a Choele Choel

Durante la entrevista, Aristimuño le preguntó al conductor si conocía Choele Choel, otra de las localidades emblemáticas del Valle Medio de Río Negro.

La respuesta fue afirmativa y desató la reacción del artista, que aprovechó la oportunidad para reivindicar a su querido Luis Beltrán.

«Beltrán está al lado y es más lindo que Choele», lanzó entre risas, provocando un divertido intercambio en el estudio.

Pero el músico no se quedó ahí. Con el mismo tono de humor, agregó otra frase que dejó en evidencia su orgullo por el lugar donde creció.

«Odio que todos conozcan a Choele Choel y no a Luis Beltrán», expresó, entre las risas de los conductores.

El comentario, lejos de plantear una rivalidad real, fue una manera espontánea y divertida de destacar el cariño que mantiene por su pueblo.

Luis Beltrán, el pueblo de Río Negro que Lisandro Aristimuño lleva en el corazón

Aunque nació en Viedma, Lisandro Aristimuño pasó una parte importante de su infancia en Luis Beltrán, localidad ubicada en el Valle Medio de Río Negro.

Ese vínculo con la región forma parte de su identidad personal y artística. A lo largo de su carrera, el músico mantuvo una relación cercana con los paisajes, los recuerdos y las experiencias de su infancia en la Patagonia.

Luis Beltrán se encuentra en la Isla Grande de Choele Choel, una zona caracterizada por su actividad productiva, sus chacras y su estrecha relación con el río Negro.

Por eso, la referencia del cantante durante la entrevista tuvo un significado especial para quienes conocen la región y la tradicional cercanía entre ambas localidades.

De Luis Beltrán a los grandes escenarios: la trayectoria de Lisandro Aristimuño

Lisandro Aristimuño es uno de los músicos más reconocidos surgidos de Río Negro. Su carrera se caracteriza por una propuesta que combina elementos del rock, el folklore, la música electrónica y la canción de autor.

Con una identidad musical propia, logró construir una extensa trayectoria y presentarse en importantes escenarios del país.

Sin embargo, su reconocimiento nacional no modificó el vínculo que mantiene con sus orígenes patagónicos.

La anécdota en Vuelta y Media dejó una muestra de esa conexión: un artista que recorrió el país con su música, pero que todavía siente la necesidad de explicar dónde queda Luis Beltrán y defenderlo con orgullo.

Luis Beltrán o Choele Choel: la divertida comparación que hizo Aristimuño

El intercambio con Sebastián Wainraich terminó convirtiéndose en una simpática reivindicación de Luis Beltrán frente a su vecina Choele Choel.

Con humor y espontaneidad, Aristimuño puso en primer plano a dos localidades del Valle Medio y dejó una pregunta que seguramente generará debate entre los habitantes de la región.

¿Cuál es más lindo: Luis Beltrán o Choele Choel?

Para Lisandro Aristimuño, la respuesta parece estar más que clara.