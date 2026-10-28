Adam Sandler y Drew Barrymore: la historia de una amistad que nació en Hollywood después de los años más difíciles de la actriz

Adam Sandler y Drew Barrymore construyeron una de las amistades más entrañables de Hollywood. Su complicidad frente a las cámaras conquistó a millones de espectadores, pero detrás de las comedias románticas que protagonizaron juntos existe una relación que trascendió el cine y se mantuvo durante casi tres décadas.

Para Drew Barrymore, que había alcanzado la fama siendo una niña y atravesado una adolescencia marcada por las adicciones y una internación psiquiátrica, su encuentro con Sandler llegó en una etapa de reconstrucción personal y profesional. La actriz buscaba consolidar una nueva identidad en Hollywood, lejos de aquella pequeña estrella de E.T., el extraterrestre.

Drew Barrymore: de una infancia difícil al encuentro con Adam Sandler

Drew Barrymore tenía apenas siete años cuando alcanzó la fama mundial gracias a su participación en E.T., el extraterrestre, la película de Steven Spielberg estrenada en 1982.

Sin embargo, detrás de aquel éxito se escondía una infancia compleja. La actriz creció rodeada de adultos y expuesta desde muy pequeña a ambientes donde el alcohol y las drogas formaban parte de su vida cotidiana.

Según relató en distintas entrevistas, comenzó a consumir alcohol a los nueve años y posteriormente tuvo contacto con otras sustancias.

A los 13 años fue internada en una institución psiquiátrica, donde permaneció aproximadamente 18 meses. La experiencia marcó profundamente su adolescencia y, con el tiempo, la propia actriz reconoció que también le permitió comenzar a establecer límites.

A los 14 años consiguió emanciparse legalmente de sus padres y comenzó a construir una vida independiente.

Pero regresar al mundo del espectáculo no fue sencillo. Durante años debió luchar contra los prejuicios que pesaban sobre su pasado y demostrar que podía desarrollar una carrera adulta.

Adam Sandler y Drew Barrymore: cómo comenzó una amistad de casi 30 años

El encuentro entre Adam Sandler y Drew Barrymore se produjo en la década de 1990, cuando ambos buscaban consolidar sus carreras cinematográficas.

Barrymore tomó la iniciativa de acercarse al actor porque estaba convencida de que podían funcionar como pareja en una comedia romántica.

La oportunidad llegó en 1998 con The Wedding Singer (La mejor de mis bodas), una película que se convirtió en un éxito y mostró una química especial entre los protagonistas.

Aquella primera colaboración no solo impulsó sus carreras, sino que también dio origen a una amistad que se mantendría durante décadas.

A diferencia de otras parejas cinematográficas, Sandler y Barrymore consiguieron trasladar su complicidad personal a la pantalla, con personajes que combinaban humor, ternura y romanticismo.

Tres películas y una amistad que trascendió las cámaras

Después del éxito de The Wedding Singer, los actores volvieron a encontrarse en 2004 para protagonizar 50 First Dates (Como si fuera la primera vez).

La película cuenta la historia de un hombre que se enamora de una mujer que tiene dificultades para formar nuevos recuerdos, por lo que debe conquistarla nuevamente cada día.

La historia se convirtió en una de las comedias románticas más recordadas de los años 2000 y reafirmó la conexión artística entre ambos.

Diez años después volvieron a trabajar juntos en Blended (Luna de miel en familia), estrenada en 2014.

Más allá de sus proyectos cinematográficos, los actores continuaron acompañándose en momentos importantes de sus vidas, compartiendo encuentros familiares, entrevistas y apariciones públicas.

El cariño de Adam Sandler por Drew Barrymore y una relación que sigue vigente

Con el paso de los años, Sandler y Barrymore hablaron públicamente del afecto y la admiración que sienten el uno por el otro.

La actriz expresó en distintas oportunidades cuánto valora su amistad y la confianza que construyeron desde aquella primera película.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió en 2020, cuando Sandler participó de manera virtual en el estreno de The Drew Barrymore Show. Ambos recordaron sus películas y compartieron la posibilidad de volver a trabajar juntos.

En otras apariciones públicas también demostraron que la relación conserva la naturalidad y el humor que los convirtió en una de las duplas favoritas del público.

Para Barrymore, aquella primera película junto a Sandler coincidió con una etapa en la que buscaba dejar atrás los años más difíciles de su vida y afianzarse como actriz adulta.

Aunque su recuperación y su regreso a Hollywood fueron procesos personales mucho más amplios, la colaboración con Sandler se convirtió en uno de los capítulos más importantes de su carrera.

Drew Barrymore: una historia de superación y una amistad que resistió el paso del tiempo

Hoy, Drew Barrymore es actriz, productora, empresaria y conductora de televisión. Su programa The Drew Barrymore Show le permitió desarrollar una nueva faceta profesional y compartir aspectos de su historia personal con el público.

Lejos de ocultar su pasado, habló abiertamente sobre las adicciones, las dificultades familiares y los desafíos emocionales que atravesó desde pequeña.

Su historia demuestra que la fama temprana no garantiza una vida sencilla y que siempre pueden aparecer oportunidades para volver a empezar.

En ese recorrido, su vínculo con Adam Sandler ocupa un lugar especial: no como una explicación de su recuperación, sino como una amistad genuina que nació en un momento importante de su carrera y continuó creciendo con los años.

Casi tres décadas después de su primera película juntos, Adam Sandler y Drew Barrymore siguen siendo una de las duplas más queridas de Hollywood, tanto por sus historias de amor en la ficción como por el cariño que mantienen en la vida real.