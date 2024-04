Coti reingresó a la casa de Gran Hermano y ya se notó su rivalidad con «Furia»

Luego de la super gala de eliminación de Gran Hermano donde Catalina abandonó por segunda vez la casa, ahora en un enfrentamiento con su examiga Juliana «Furia», Santiago del Moro comenzó la noche con nueva sorpresa para los participantes. Coti Romero reingresó a la casa y fue notable su rivalidad con Furia.

El reality de Telefe no deja de sorprender a sus espectadores. En menos de 24 horas de la eliminación de Catalina Gorostidi, el conductor de Gran Hermano anunció el reingreso de la exparticipante quien se ganó su entrada por Golden Ticket. Los actuales jugadores ya sospechaban que algo iba a ocurrir esta noche, esperaban un ingreso, pero nadie se imaginó que se trataría de Coti Romero por eso cuando la vieron cruzar la puerta algunos tardaron en reaccionar.

Del Moro anunció que la correntina entró a la casa y se quedará a jugar, hasta podrá ser elegida como ganadora si el público así lo desea. Aclaró que su reingreso es para suplir el lugar de Agostina Spinelli, quien abandonó el juego el mes pasado tras la eliminación de Lisandro «Licha».

Si bien la participante ingresó sonriente y saludando, fue notable el desplante que hizo con Juliana por lo que la jugadora de este Gran Hermano no tardó en suponer que Coti llegó con intenciones de ser su rival.

“Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó”, le contó Furia a Emanuel y luego, cuestionó a la producción: “¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?”

Gran Hermano tiene nuevo líder esta semana

Como todos los martes, el reality tuvo una gala especial por la definición de la competencia, que otorga inmunidad y la posibilidad de modificar la placa el próximo jueves.

Los jugadores fueron jugando durante todo el día para poder consagrarse lideres esta semana, después de la ultima placa eran muchos quienes quería asegurarse el puesto para poder salvarse de una posible eliminación. La rivalidad esta vez está más que clara y el nuevo dúo furioso era el más interesado en ganar.

Durante la emisión del programa quienes llegaron a la final de la prueba fueron Emanuel y Manzana, el juego requería de mucha concentración y tras algunos errores, «Emma Vich» logró consagrarse líder. Justo en una semana en la que la casa podía ir por él, como intento por desestabilizar a Furia.