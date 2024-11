Lizy Tagliani se disculpó tras sus fuertes dichos contra Cami Homs: «no sé por qué…»

Lizy Tagliani tuvo un polémico gesto con Camila Homs, la expareja de Rodrigo de Paul, en medio de la competencia que se desarrolló este domingo en el programa de Susana Giménez, en Telefe. Las expresiones de la conductora de «La Peña de Morfi» contra la participante de «Bake Off» le significaron un repudio generalizado, por lo que debió pedir disculpas en sus redes sociales. Qué dijo.

Lizy Tagliani habló tras sus fuertes frases contra Camila Homs: «no sé por qué lo hice»

Lizy Tagliani debió pedir disculpas por sus agraviantes dichos contra Camila Homs, en plena competencia de «Mi pareja puede». El concurso tenía por objetivo rivalizar a tres parejas de famosos, quienes de ganar la disputa se llevaban un importante premio: 5 millones de pesos y un viaje al caribe mexicano.

Así, el triunfo se lo llevaron Camila Homs con José «Principito» Sosa, su actual novio, quienes resultaron victoriosos en todas las pruebas contra Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, y Mica Viciconte junto a Fabián Cubero. La derrota no le cayó bien a la conductora de «La Peña de Morfi», que hizo comentarios chocantes contra la modelo.

En diálogo con «PrimiciasYa», Lizy Tagliani se mostró completamente arrepentida por lo sucedido con Cami Homs y le pidió disculpas. «Fue horrible lo que hice, totalmente desubicado y maleducado. No sé por qué lo hice» indicó la conductora, en su descargo.

«Yo estaba ahí como haciéndome la indignada porque perdimos, como boludeando, y no sé por qué me desubiqué tanto. Pobre chica, es un amor» contó Tagliani en diálogo con el portal de chimentos, donde expresó que se había equivocado.

Finalmente, Tagliani señaló que «lo peor es que me fui del programa y nunca tomé la consciencia de darme cuenta de lo que dije. Fue horrible y espantoso. Obviamente le mande después un pedido de disculpas. No lo puedo creer, te lo juro por la memoria de mi mamá, no puedo creer lo que hice. Es horrible» aseguró.

Las polémicas frases de Lizy Tagliani contra Camila Homs: «aguante Tini»

La pareja de Camila Homs y José «Principito» Sosa se alzó este domingo con el premio mayor de «Mi pareja puede», superando a sus competidores en los diferentes desafíos. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio empañada por varios comentarios de Lizy Tagliani, que no tardaron en volverse virales.

“Qué suerte tiene esta cornuda”, se la escuchó decir a la conductora de «La Peña de Morfi» quien, lejos de terminar ahí, agregó: «Aguante Tini». Además, señaló «estos gatos siempre tienen suerte».

La humorista intentó hacer un chiste sobre la relación de la expareja de la modelo, Rodrigo De Paul. Este comentario generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios criticaron duramente a Tagliani por considerar sus palabras fuera de lugar y ofensivas.