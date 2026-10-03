Lizy Tagliani se quebró en MasterChef Celebrity y recordó las carencias que atravesó: “Yo no tuve para comer”

Lizy Tagliani protagonizó uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity. Después de tener dificultades con su preparación, explicó por qué desperdiciar comida la angustia especialmente y recordó una etapa difícil de su vida.

Lo que comenzó como una noche complicada en la cocina de MasterChef Celebrity terminó mostrando una faceta mucho más íntima de Lizy Tagliani. La participante no consiguió el resultado que esperaba con su plato y, al hablar con Wanda Nara, se quebró al recordar las carencias económicas que atravesó en el pasado.

Según mostró Telefe, el momento ocurrió durante una gala de última chance, cuando Lizy presentó ante Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana un pastel relleno de atún y verduras. La preparación tuvo varios inconvenientes y la participante incluso olvidó incorporar una salsa que había preparado.

Por qué se quebró Lizy Tagliani en MasterChef Celebrity

Después de escuchar la devolución del jurado, Wanda Nara le preguntó qué cambiaría de aquella noche si tuviera la posibilidad de hacerlo.

La respuesta sorprendió porque Lizy no habló del sabor de su plato ni de los errores técnicos que había cometido.

“Lo que más bronca me dio fue jugar con la comida mientras se me desarmaba. Que tenía que tirar comida”, explicó con lágrimas en los ojos.

La conductora profundizó entonces sobre el motivo que hacía tan difícil para ella atravesar esa situación.

“No puedo pensar que estoy desperdiciando comida”, expresó.

Y enseguida relacionó esa sensación con su propia historia: “Hay gente que no tiene para comer, o que yo no tuve”.

La confesión cambió por completo el clima en el estudio y convirtió una devolución culinaria en uno de los momentos más sensibles de esta nueva edición del reality.

Lizy Tagliani recordó las carencias de su pasado

Tagliani ha hablado en otras oportunidades sobre los momentos difíciles que atravesó antes de alcanzar la popularidad y sobre una vida muy diferente a la que lleva actualmente.

Por eso, encontrarse en una competencia en la que debía descartar parte de una preparación terminó movilizándola mucho más de lo que esperaba.

La participante también dejó en claro que entiende que el desperdicio puede formar parte de la dinámica de una competencia gastronómica, aunque emocionalmente le cuesta aceptarlo por su propia experiencia.

El episodio mostró así otra cara de Lizy, quien desde el comienzo de MasterChef Celebrity se destacó por recurrir al humor incluso en los momentos de mayor tensión.

El particular comienzo de Lizy Tagliani en MasterChef Celebrity

Lizy forma parte del numeroso grupo de famosos que se animó a enfrentar al jurado en esta nueva temporada del programa conducido por Wanda Nara.

En su primera participación debió superar un desafío particularmente complejo: romper un bloque de hielo para conseguir los ingredientes con los que posteriormente debía preparar su plato.

La propia conductora había reconocido antes de comenzar el certamen que la cocina no es un terreno que domine, aunque decidió asumir el desafío como una oportunidad para aprender.

En pocos días pasó por situaciones muy diferentes: hizo reír a Wanda y al jurado con sus ocurrencias, habló de cómo la maternidad modificó su vida y ahora mostró una parte mucho más sensible de su historia.

Esta vez, un plato que no salió como esperaba terminó abriendo la puerta a un recuerdo que todavía la moviliza: haber conocido personalmente lo que significa que falte comida.