MasterChef Celebrity ya tiene su primer delantal negro: quién quedó en riesgo de eliminación

La competencia comenzó a ponerse más exigente y el jurado tomó una de las primeras decisiones fuertes de la nueva temporada. Tras la primera gala de beneficios, uno de los famosos recibió el temido delantal negro y quedó directamente en riesgo de abandonar el reality.

La nueva edición de MasterChef Celebrity 2026 empezó a subir la temperatura. Después de los primeros desafíos, llegó la primera gala de beneficios, una noche que dejó medallas para los mejores platos, pero también al primer participante complicado de la temporada.

La prueba puso a los famosos frente a una preparación tradicional, pero con una dificultad adicional que alteró por completo los tiempos de cocina. Al finalizar, el jurado evaluó cada plato y tomó una decisión que dejó a uno de los participantes directamente en zona de riesgo.

Según informó Telefe en el sitio oficial de MasterChef Celebrity, tras las degustaciones Nazareno Casero recibió el primer delantal negro de la temporada, por lo que deberá afrontar la instancia de eliminación para intentar conservar su lugar en el certamen.

Nazareno Casero recibió el primer delantal negro de MasterChef Celebrity

La definición llegó después de un desafío en el que los famosos tuvieron que preparar tortillas salteñas rellenas.

La consigna, sin embargo, tenía una dificultad extra: un semáforo determinaba cuándo podían cocinar. Cada vez que aparecía la luz roja, los participantes debían detener inmediatamente sus preparaciones y levantar las manos.

La dinámica complicó los tiempos de cocción y obligó a los concursantes a reorganizarse constantemente para intentar llegar con sus platos terminados.

Después de probar las preparaciones, el jurado tomó su decisión y Nazareno Casero quedó en la posición más complicada de la noche.

El actor recibió así el primer delantal negro de MasterChef Celebrity 2026 y deberá defender su continuidad en la próxima instancia decisiva.

Quiénes consiguieron las primeras medallas

La gala también dejó buenas noticias para algunos de los participantes. Sebastián Presta y Hernán “Mala Fama” Coronel consiguieron destacarse frente al jurado y obtuvieron las primeras medallas de la temporada.

Presta se quedó con la medalla dorada, mientras que Mala Fama consiguió la plateada, beneficios que pueden resultar importantes a medida que avance la competencia.

MasterChef Celebrity empieza a ponerse más exigente

Con la entrega del primer delantal negro, la competencia entró en una etapa en la que cada error puede tener consecuencias.

Nazareno Casero se convirtió en el primer famoso que deberá afrontar una instancia de eliminación, mientras que el resto de los participantes buscará evitar correr la misma suerte en los próximos desafíos.

La nueva temporada empieza así a definir sus primeras diferencias: mientras algunos consiguieron ventajas, otros ya quedaron obligados a cocinar para mantener su lugar en MasterChef Celebrity.