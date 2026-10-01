MasterChef Celebrity volvió a sorprender en el rating: el dato que entusiasma a Telefe

MasterChef Celebrity mejoró sus números en su segunda emisión y volvió a convertirse en lo más visto de la televisión abierta. El reality conducido por Wanda Nara superó la marca de su debut y alcanzó picos superiores a los 15 puntos.

MasterChef Celebrity comenzó su nueva temporada con buenas noticias para Telefe. Después de un estreno que consiguió instalarse rápidamente como lo más visto de la televisión abierta, el segundo programa logró algo todavía más difícil: crecer en audiencia.

La emisión del martes 29 de septiembre alcanzó un promedio de 14,1 puntos de rating, siete décimas por encima de los 13,4 puntos obtenidos durante el debut, según los datos de Kantar Ibope Media difundidos por Television.com.ar.

Además, la cifra se convirtió en la medición más alta de la televisión abierta desde que terminó el Mundial de fútbol.

Cuánto midió MasterChef Celebrity en su segundo programa

El ciclo conducido por Wanda Nara comenzó la noche con un piso de 10,3 puntos, heredado de Popstars, y fue aumentando su audiencia a medida que avanzaba la competencia.

Durante la emisión llegó a registrar 15,1 puntos en dos cuartos, mientras que el promedio final quedó en 14,1 puntos.

De esta manera, MasterChef Celebrity no solo volvió a quedarse con el primer lugar del día, sino que mejoró los números de su estreno, cuando había conseguido 13,4 puntos de promedio y un pico de 14,5.

MasterChef Celebrity sacó una amplia diferencia en el prime time

La distancia con sus principales competidores también fue considerable.

Mientras MasterChef Celebrity promedió 14,1 puntos, Es mi sueño, conducido por Guido Kaczka en El Trece, consiguió 6,6 puntos y fue lo más visto de ese canal.

Por su parte, Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini que tuvo a Juana Viale como invitada, marcó 5,7 puntos.

Telefe consiguió además quedarse con los primeros lugares del ranking del martes. Detrás de MasterChef Celebrity aparecieron Popstars y Telefe Noticias, ambos con 9,7 puntos, mientras que Doctor Milagro consiguió 8,3.

El segundo grupo de famosos debutó en las cocinas

La segunda gala también permitió completar la presentación de los participantes que todavía no habían cocinado.

Entre las figuras que enfrentaron por primera vez al jurado estuvieron Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Grego Rossello, Pachu Peña, Sebastián Presta, Diego Ramos, Rocío Robles, Marta Fort, Pablo Giralt y Hernán Coronel, entre otros.

La prueba estuvo marcada por los pescados y mariscos que los participantes tuvieron que retirar de grandes bloques de hielo antes de preparar sus platos frente a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

El resultado dejó buenas devoluciones para algunos famosos y complicaciones para otros. Pero, fuera de las cocinas, el principal dato de la noche quedó del lado de Telefe: MasterChef Celebrity creció respecto de su debut y confirmó su liderazgo en el prime time.



