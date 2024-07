¡Llegó julio! y los infaltables memes no se hicieron esperar

Empieza el mes de julio e inmediatamente Julio Iglesias se vuelve tendencia. Las redes sociales se llenan de memes en su honor al hacer referencia a este mes del año.

Desde el año 2015 pero con mayor fuerza en la pandemia del Covid 19, se instaló esta tendencia que año tras año se repite y que siempre tiene como protagonista al cantante español.

Lo que opina Julio Iglesias de los memes

«Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa», dijo el artista durante una revista con ¡Hola! Cuando le consultaron sobre los memes en su honor.

Sus amigos suelen compartirle los memes y a él le causan gracia. En Argentina son muy populares y suelen circular en WhatsApp, pero también ocurre algo similar en otros países del mundo donde el artista también es muy popular.

Los memes de Julio. pic.twitter.com/cg0tMCceO5 — Julio Iglesias Universal (@JulioIglesiasES) July 2, 2024

Tengo un amor odio con los memes de Julio 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤣🤣 pic.twitter.com/4NFB8oztq3 — San✨ (@Lady__Mermelada) July 1, 2024

Julio trae un par de Diaz#MemesDeJulio pic.twitter.com/bzK6VYKJ8h — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) July 2, 2024