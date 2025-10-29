Lo dice la psicología: cuáles son los tres colores que usan las personas seguras de sí mismas 

Durante las distintas épocas del año, es común cambiar los colores de la ropa que usamos. Sin embargo, para la psicología, hay algunos que generan más seguridad y confianza.

Esto hace que las personas se sientan mejor con uno mismo y cambie también la forma en la que nos miran los demás. Entre toda la gama que existen en el mundo, hay tres colores que suben el autoestima de las personas. ¿Cuáles son?

Cuáles son los tres colores que usan las personas seguras de sí mismas

Rojo

El rojo es el color del poder, la pasión y la decisión. En psicología, este tono está asociado a la fuerza y la capacidad de tomar el control.

Las personas seguras suelen elegirlo cuando quieren destacar o marcar presencia. Su intensidad estimula el sistema nervioso y refuerza la sensación de dominio sobre el entorno. Por eso, es el favorito en ambientes competitivos o de liderazgo.

Negro

A pesar de ser un color oscuro, el negro transmite control, elegancia y dominio emocional. Quienes lo prefieren suelen ser autosuficientes y muy conscientes de su propio valor.

La psicología lo vincula con una personalidad que no necesita la aprobación de los demás para validar sus decisiones. Es el color de quienes confían plenamente en sí mismos y no temen mostrarse tal cual son.

Azul oscuro

El azul oscuro representa una seguridad tranquila, basada en la madurez y la estabilidad emocional. Las personas que lo eligen suelen tener una mentalidad serena pero firme, capaces de mantener la calma incluso en situaciones difíciles.

Según la Universidad de British Columbia, el azul profundo mejora la sensación de confianza y reduce la ansiedad, lo que lo convierte en el tono ideal para quienes proyectan autoridad sin necesidad de imponerse.

Por qué estos colores refuerzan el autoestima

La mente asocia cada color con estados emocionales y formas de actuar. Usar rojo, negro o azul oscuro en la ropa o en el entorno puede reforzar, casi sin darnos cuenta, la sensación de poder personal y la seguridad frente a los demás.

Estos tonos simbolizan autoestima, claridad y liderazgo interno.