Locura bajo la lluvia: los famosos que coparon Times Square en el histórico banderazo antes de la final del Mundial

La esquina más famosa del planeta se tiñó por completo de celeste y blanco. En la antesala de la gran definición del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, más de 10.000 personas protagonizaron un masivo y ruidoso banderazo en Times Square. Ni siquiera el intenso temporal de lluvia que azotó a Manhattan desde el mediodía logró frenar la euforia de los fanáticos, quienes transformaron los rascacielos de Nueva York en una tribuna del fútbol argentino.

Entre la marea de camisetas, banderas y bombos que bloquearon el tránsito desde las 15:00 (hora local), se destacó una fuerte presencia de celebridades de la televisión, el streaming y el deporte que viajaron exclusivamente para alentar a la Scaloneta.

De la pantalla de Telefe a la intimidad del streaming en el banderza

La televisión abierta y las plataformas digitales montaron sus propios estudios en plena calle para registrar el minuto a minuto del fervor popular:

Marley y Vicky Xipolitakis: condujeron la cobertura especial para Telefe en una nueva edición de Por el Mundo Mundial, registrando los cánticos de la gente bajo el agua.

condujeron la cobertura especial para Telefe en una nueva edición de Por el Mundo Mundial, registrando los cánticos de la gente bajo el agua. Grego Rossello y Lucila “La Tora” Villar: encabezaron la transmisión de Telefe Streams. El humorista e influencer se metió entre la multitud frente al icónico local de Disney, mientras que la ex Gran Hermano tomó el micrófono para cantar al ritmo de la hinchada.

encabezaron la transmisión de Telefe Streams. El humorista e influencer se metió entre la multitud frente al icónico local de Disney, mientras que la ex Gran Hermano tomó el micrófono para cantar al ritmo de la hinchada. Marti Benza: La conductora del canal de streaming OLGA tuvo que improvisar un «búnker de contingencia» dentro de una conocida cadena de comida rápida de la zona para editar material audiovisual junto a su equipo de producción mientras arreciaba el temporal.

La armada de influencers, actores y el jet set en Manhattan

El mundo del espectáculo y las redes sociales también dijo presente en la mítica intersección neoyorquina:

Lola Latorre y Maia Reficco: Las jóvenes creadoras de contenido e influencers registraron panorámicas impactantes desde las escalinatas de Times Square rodeadas de banderas ondeando entre las pantallas gigantes.

Las jóvenes creadoras de contenido e influencers registraron panorámicas impactantes desde las escalinatas de Times Square rodeadas de banderas ondeando entre las pantallas gigantes. Agustín «Cachete» Sierra: Desafió el temporal con una histórica camiseta número 10 de Diego Maradona y paraguas en alto.

Desafió el temporal con una histórica camiseta número 10 de Diego Maradona y paraguas en alto. Candela Vetrano y Andrés Gil: Llegaron junto a un numeroso grupo de amigos y posaron en medio de las bengalas de humo celeste que tiñeron la avenida.

Llegaron junto a un numeroso grupo de amigos y posaron en medio de las bengalas de humo celeste que tiñeron la avenida. Barby Franco y Fernando Burlando: Vivieron la previa en un plan familiar junto a su pequeña hija Sarah Burlando, compartiendo postales de la multitud en sus cuentas oficiales de Instagram.

Las figuras de las plataformas digitales aportaron el color futbolero clásico. El streamer Luquitas Rodríguez arengó a sus seguidores con una frase contundente en sus redes: “El domingo cueste lo que cueste”.

Por su parte, el extenista tandilense Juan Martín del Potro también estuvo presente en Nueva York documentando la impactante previa desde sus historias de Instagram, sumándose al apoyo masivo que recibe el plantel de Lionel Scaloni a pocas horas de pisar el MetLife Stadium de Nueva Jersey.