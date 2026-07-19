«Cita con la historia»: el camino de la Scaloneta que busca un hito de la era de Pelé en la final del Mundial 2026

Hoy no será un día más. No lo será para el hincha que todavía vibra con el recuerdo de Mario Kempes en el 78, ni para los que se emocionaron con la mística de Diego Maradona en México 86. Mucho menos para la generación que sintió que el corazón se le paraba en seco cuando el «Dibu» Martínez tapó aquel mano a mano agónico ante Kolo Muani en Qatar 2022.

Este domingo 19 de julio, a las 16:00 (hora argentina), la Selección Argentina salta al césped de Nueva York-Nueva Jersey para disputar la final del Mundial 2026 ante España y sellar el ciclo más glorioso de su historia.

El camino del campeón no fue una línea recta, sino una demostración de resistencia. A pesar de los recambios lógicos del plantel con el paso de los años, la fisonomía del equipo se mantuvo intacta gracias a una columna vertebral inquebrantable, liderada por un Lionel Messi que, a sus 39 años, transita su Copa del Mundo más madura y pletórica.

De la renuncia a la gloria: el renacer del capitán de la Scaloneta

Para Messi, la gloria con la camiseta nacional fue una carrera de fondo. Tras haber llenado las vitrinas con ocho Balones de Oro, el astro rosarino masticó la frustración de las finales perdidas que lo llevaron a renunciar al combinado nacional hace exactamente una década. Sin embargo, el destino cambió en el Maracaná con la Copa América 2021, el puntapié inicial de una era dorada:

Copa América 2021: campeones ante Brasil en el Maracaná.

campeones ante Brasil en el Maracaná. Finalissima 2022: goleada categórica a Italia en Wembley.

goleada categórica a Italia en Wembley. Mundial Qatar 2022: la tercera estrella en la final más emotiva de la historia.

la tercera estrella en la final más emotiva de la historia. Copa América 2024: bicampeones de América en territorio estadounidense.

Con estos laureles desembarcó la Selección en el Mundial 2026. Y pese a los comentarios que apuntaban a un supuesto favoritismo arbitral o a un plantel sin nafta en el tanque, el equipo de Lionel Scaloni redobló la apuesta en la cancha.

La ruta del sufrimiento: remontadas épicas hacia la final

Tras una fase de grupos impecable con triunfos ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), Argentina activó el modo de supervivencia en los cruces mano a mano, regalando capítulos que ya forman parte de los libros de historia de los Mundiales:

Octavos de final (Cabo Verde): el equipo resistió dos empates consecutivos del conjunto africano hasta que un cabezazo salvador de Cristian «Cuti» Romero selló el 3-2 definitivo.

Cuartos de final (Egipto): a falta de 10 minutos para el cierre, la Albiceleste caía 0-2 contra el equipo de Mo Salah en Atlanta. En una remontada antológica, la Selección dio vuelta el marcador antes de ir al suplementario y destruyó los pronósticos externos.

Semifinales (Suiza): un gol tempranero de Alexis Mac Allister parecía traer paz, pero el empate helvético obligó al alargue. En el minuto 112, Julián Álvarez frotó la lámpara con un gol de antología y Lautaro Martínez decoró el resultado para meterse en semis.

El último gran escollo fue Inglaterra. Pese a que los británicos llegaron como favoritos impulsados por sus leyendas mediáticas, la Scaloneta reaccionó a tiempo. Tras el gol inicial de Gordon, un zapatazo de Enzo Fernández puso el 1-1 a cinco minutos del cierre. Cuando el partido moría, Messi frotó la lámpara sobre la derecha y le puso una asistencia perfecta a la cabeza del «Toro» Martínez para firmar el pase a la final.

La final ante la Furia Roja de Luis de la Fuente pondrá cara a cara a los dos mejores equipos del certamen. Si Argentina logra alzar la copa este domingo, se convertirá en el tercer seleccionado en la historia en conseguir un bicampeonato mundial consecutivo, un hito que solo alcanzaron la Italia de 1934-1938 y el Brasil de Pelé en 1958-1962.

Ganar el torneo continental, el Mundial, una nueva Copa América y revalidar el título del mundo de manera consecutiva es un hecho sin ningún tipo de precedentes en la historia moderna del fútbol. Más de 47 millones de argentinos esperan el pitazo inicial para ver si este grupo termina de escribir la página más dorada del deporte rey.

Con información de Infobae y Clarín.