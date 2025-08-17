Los archivos de WhatsApp que ocupan más espacio: ¿cómo eliminarlos para liberar almacenamiento? 

La falta de espacio en los teléfonos móviles es un inconveniente cada vez más común para los usuarios activos de WhatsApp, quienes diariamente reciben y envían imágenes, videos, archivos de audio y documentos que se acumulan en la memoria del dispositivo. Esta acumulación afecta no solo el rendimiento general del equipo, sino que también dificulta la gestión y búsqueda de información relevante dentro de la aplicación.

Cómo eliminar los archivos de mayor espacio para liberar almacenamiento en WhatsApp

Aunque muchos optan por eliminar archivos manualmente desde los chats, existe una alternativa más eficaz y organizada para controlar este problema: la función “Administrar almacenamiento” incluida en el menú de configuración de WhatsApp.

La variedad de archivos acumulados en WhatsApp es amplia. Entre ellos, están las imágenes compartidas en chats individuales y grupales, videos de gran tamaño, notas de voz, mensajes de audio que permanecen guardados tras ser escuchados o enviados, y documentos de múltiples formatos.

Los archivos que más espacio ocupan son los videos. En segundo lugar, contrario a la intuición de muchos, no son los audios, sino las fotos. De hecho, un audio de un minuto ‘pesa’ alrededor de 138 KB (0,138 MB), mientras que una foto ocupa en promedio entre 1 MB y 2 MB de espacio en la memoria del teléfono.

No hay que olvidar el rol de los archivos de caché, que comprenden miniaturas y datos temporales necesarios para un funcionamiento ágil de la app, pero que, si no se gestionan de forma periódica, también pueden llenar la memoria rápidamente. La correcta utilización de la función de “Administrar almacenamiento” permite revisar estos elementos y borrarlos directamente utilizando el ícono de la papelera, optimizando así el uso del almacenamiento interno del teléfono.

¿Cómo funciona la gestión de archivos en WhatsApp?

A diferencia de los sistemas informáticos tradicionales que cuentan con una papelera de reciclaje visible, WhatsApp dispone de una sección específica para organizar y borrar elementos innecesarios.

Esta herramienta se ubica dentro del menú de ajustes, en la opción “Almacenamiento y datos”, y posteriormente en “Administrar almacenamiento”. Desde aquí, tanto usuarios de Android como de iOS pueden visualizar un desglose detallado del uso de memoria por parte de la aplicación, permitiéndoles identificar qué chats individuales o grupales consumen más espacio y qué tipo de archivos —fotos, videos, documentos, mensajes de voz— llenan la memoria.

Luego de ingresar a esta carpeta, podrás seleccionar los archivos de mayor tamaño y eliminarlos para liberar almacenamiento.