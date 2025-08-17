Asado al vino tinto: la receta argentina que se volvió viral en redes sociales

El asado de tira es un clásico de la parrilla argentina, pero una nueva forma de prepararlo conquistó a miles de usuarios en redes sociales: el asado braseado al vino tinto, una receta que sorprende por su simpleza y sabor.

Cómo hacer asado al vino tinto, la receta viral de redes sociales

En un video del usuario El Fogón de Palo que rápidamente acumuló reproducciones, el cocinero comienza con una pregunta desafiante: “¿Y quién te dijo que el asado de tira solamente se hace a la parrilla?”. A partir de allí, muestra paso a paso cómo lograr un plato que, según promete, “se corta con tenedor”.

La preparación requiere pocos ingredientes:

una buena tira de asado,

morrones

cebolla

verdeo

ajo

romero

ají molido

Todo se cocina en una olla de hierro. El secreto está en sellar la carne por todos sus lados con sal y pimienta, para luego rehogar las verduras en la misma grasita. El toque diferencial llega con el desglasado: una generosa cantidad de vino tinto que, al reducirse, le aporta al plato un aroma y sabor inconfundibles.

Después de reincorporar la carne, la cocción continúa a fuego mínimo durante aproximadamente dos horas, girando el asado cada 20 minutos para lograr una textura tierna y uniforme. El resultado: una carne jugosa que se deshace en el plato, acompañada por una salsa intensa gracias a las verduras y el vino.

Para la receta se recomienda disfrutarla con un puré de papas, papas fritas o simplemente con las mismas verduras de la cocción.