Darío Barassi habló con inmenso dolor sobre la muerte de su madre: » El proceso más complejo” 

Darío Barassi abrió su corazón y contó los detalles más profundos sobre cómo vivió la pérdida de su mamá, Laura, en noviembre de 2023. A la espera de la segunda temporada de Love is Blind junto a Wanda Nara, el conductor dialogó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina por La Once Diez y se sinceró sobre cómo atraviesa el duelo.

El duro relato de Darío Barassi tras recordar el proceso de la muerte de su madre

“Lo de mi mamá, sin lugar a dudas, ha sido el proceso más complejo que me tocó vivir, se perdió la batalla”, comenzó diciendo Darío caracterizando el episodio como el más complicado.

Barassi agregó que logró reconciliarse con la ausencia de Laura y recordarla con cariño: “Estoy más conciliado con la idea de que mi vieja no esté, más amigado y recordándola con más amor. La pienso mucho, la escucho, la siento plena”.

“El combo me hizo explotar el cuerpo y el cerebro. Me resguardé en mis hijas y mi mujer, no me quedó otra que frenar, escaparme a Cariló”, relató el conductor acerca de cómo el dolor emocional traspasó hasta llegar a lo afectó físico.

Finalmente, contó cómo fue el proceso de recuperación: “Me tomó dos o tres meses de pausa, con terapia y ayuda las cosas se acomodaron. Vengo trabajando bastante y siento que estoy mucho mejor ahora que hace un par de meses”.

Darío Barassi blanqueó que se enojó con El Trece por el cambio de horario de “Ahora Caigo”

“Me encanta el programa. Ahora que veo cómo funcionan las noches, entiendo que fue una buena movida del canal. Al principio estaba medio enculado. El canal estaba moviendo fichas y está bien, habla de que la tele está viva, se está buscando un número”, aseguró Darío Barassi.

“Es un laburo, lo entiendo, lo respeto. Hice un posteo y una bajadita de línea, estaba un poco incómodo. Me gustaba el horario de la noche, el arreglo había sido ese, me senté con Adrián (Suar) y estuve de acuerdo, me puse la camiseta del canal”, agregó el conductor, que bromeó: “Seguro mañana estoy a las 3 de la mañana”.

Hace unos días, Darío Barassi visitó a Mario Pergolini en su programa y habló con humor sobre su cambio de horario, ya que reconoce que por las tardes le va muy bien y le gusta la propuesta del canal para las noches.