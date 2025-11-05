Los cinco temas más escuchados de Juanes en Spotify

Juanes es uno de los cantantes latinoamericanos más reconocidos. Tras su paso por la Argentina con un espectacular show en el Movistar Arena, de Buenos Aires y otros dos en Córdoba y Mendoza, su música sigue sonando en el país.

Top five de los cinco temas más escuchados en Spotify. ¿Los conocés?

1.Es por ti

Este tema aparece entre los más escuchados del artista con aproximadamente 664 millones de reproducciones en Spotify. La canción, incluida en el álbum Un Día Normal (2002) -un disco clave en su carrera-, ganó premios importantes (como los Latin Grammy a Canción del Año y Grabación del Año).

Es una balada romántica, con letras que conectan emocionalmente, y muestra al Juanes compositor-intimista. Es ese tipo de canción que sigue siendo escuchada con regularidad, tanto por quienes vivieron su auge en los 2000 como por nuevas generaciones.

2. La camisa negra

Con alrededor de 490 millones de streams en Spotify. Esta canción es uno de sus éxitos más reconocibles a nivel mundial: ritmo pegajoso, mezcla de pop-rock latino y una letra que generó conversación. Su popularidad traspasó fronteras.

Su vigencia se debe a que es “un himno” dentro de su repertorio: se escucha en fiestas, playlists generales y también playlists de nostalgia.

3. A dios le pido

Con alrededor de 378 millones de reproducciones en Spotify. Este tema fue uno de los que lo lanzó al estrellato internacional: letra esperanzadora, ritmo vibrante y un mensaje cercano.

Es también muy usado en playlists de “pop latino clásico” o “rock en español” lo que ayuda a mantener su flujo de escuchas.

4. Nada valgo sin tu amor

Aproximadamente 285 millones de streams. Una balada/pop muy emocional, que conecta con quienes buscan canciones con carga afectiva.

Su vigencia se explica también porque representa muy bien el estilo de Juanes: mezcla de rock suave, pop latino y letra introspectiva.

5. Fotografia (con Nelly Furtado)

Con cerca de 270 millones de reproducciones. Este dueto suma dos factores potentes: la colaboración con un artista internacional y un tema que tiene memoria afectiva para muchos oyentes. La combinación ayuda a que aún siga siendo reproducida de forma constante.

