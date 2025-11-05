Las 10 canciones de Luis Miguel más escuchadas en Spotify

A pesar de las décadas transcurridas desde su lanzamiento, la música de Luis Miguel sigue demostrando una vigencia inigualable, consolidándose como uno de los artistas más reproducidos en las plataformas digitales.

En la actualidad, su repertorio clásico domina las listas de streaming, siendo Spotify el termómetro de su popularidad global.

El top 10 de sus canciones más escuchadas en la plataforma de música digital es un viaje directo a los grandes éxitos de los años 80 y 90, con baladas románticas y temas pop que superan los cientos de millones de reproducciones.

El Top 10 que domina Luis Miguel en Spotify

El listado de sus temas más populares refleja una preferencia por el pop enérgico y las baladas desgarradoras que definieron su carrera: