Las 10 canciones de Luis Miguel más escuchadas en Spotify
El “Sol de México” es sin dudas uno de los artistas más escuchados en la app.
A pesar de las décadas transcurridas desde su lanzamiento, la música de Luis Miguel sigue demostrando una vigencia inigualable, consolidándose como uno de los artistas más reproducidos en las plataformas digitales.
En la actualidad, su repertorio clásico domina las listas de streaming, siendo Spotify el termómetro de su popularidad global.
El top 10 de sus canciones más escuchadas en la plataforma de música digital es un viaje directo a los grandes éxitos de los años 80 y 90, con baladas románticas y temas pop que superan los cientos de millones de reproducciones.
El Top 10 que domina Luis Miguel en Spotify
El listado de sus temas más populares refleja una preferencia por el pop enérgico y las baladas desgarradoras que definieron su carrera:
- Ahora Te Puedes Marchar: El himno pop de 1987, una adaptación de I Only Want to Be With You, es su canción más reproducida.
- La Incondicional: La balada de 1988 que marcó un quiebre en su carrera y se popularizó con su icónico videoclip militar.
- Hasta Que Me Olvides: Un clásico absoluto del pop romántico de los 90, parte de su álbum Aries.
- La Media Vuelta: Uno de los boleros más emblemáticos de su transición al género, mostrando su madurez vocal.
- Culpable O No – Miénteme Como Siempre: El tema que resurgió con fuerza tras ser clave en la trama de su bioserie de Netflix.
- Por Debajo De La Mesa: El bolero sensual que forma parte de su aclamado álbum Romances (1997).
- Tengo Todo Excepto a Ti: Un gran éxito de finales de los 80, destacando su potencia vocal en el género de la balada.
- No Sé Tú: Otro ineludible bolero con toques de jazz y swing, que refuerza su faceta de crooner.
- Entrégate: La balada épica y orquestal, una de las más recordadas de su disco 20 Años.
- Sabor a Mí: Su interpretación de este clásico bolero sigue cautivando, siendo uno de los temas fundamentales en sus shows en vivo.
