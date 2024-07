Se realizó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París: Los mejores memes de Twitter

Este viernes finalmente se realizó la ceremonia de apartura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Alrededor de las 14:30 de Argentina comenzó el recorrido de las delegaciones de cada país en embarcaciones a través del Río Sena de París. Luego de cuatro horas, la ceremonio concluyó en el monumento emblema de la ciudad, la Torre Eiffel.

El evento contó con una amplia gama de artistas musicales, un gran despliegue que homenajeó la historia y la cultura francesa, con importantes figuras internacionales como Gorija, Lady Gaga y Céline Dion. Por su parte, el relevo de la antorcha olimpica fue llevado a cabo por deportista como Rafael Nadal, Serena Williams, Zidedine Zidane, entre otros.

Se estima que unas 320 mil personas presenciaron el acto ya sea desde las gradas construidas para la ocasión o los balcones de los departamentos. Sin embargo, el evento también fue televisado y transmitido por múltiples medios, por lo cual se pudo ver en todo el mundo.

Como siempre que ocurre un evento masivo, las redes se hicieron eco de la celebración y dejaron sus mejores memes y tuits.

la cantidad de nombres de países que me he guardado, nadie me va a volver a ganar en el tutti frutti #ceremoniadeapertura pic.twitter.com/1X1E3itUmV