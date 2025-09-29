Cómo preparar la carne al estilo árabe para comer con la mano y decirle chau al asado 

El kebab es uno de los platos más representativos de Medio Oriente. Su nombre proviene del árabe y significa carne asada.

El kebab puede elaborarse a la parrilla, al horno o incluso a la plancha. Se mezclan carnes, generalmente cordero, pollo o vaca con especias que le dan un sabor intenso.

Con pocos ingredientes se puede replicar en casa el clásico kebab de las calles de las ciudades de Medio Oriente. Una de las claves es la paciencia para dejar marinar la carne.

Receta de kebab casero (para 4 personas)

Ingredientes:

500 g de carne de cordero o ternera picada (también puede ser pollo)

1 cebolla rallada

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de coriandro molido

½ cucharadita de canela en polvo

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Pan pita o tortillas para servir

Ensalada fresca (tomate, lechuga, pepino, cebolla morada)

Salsa de yogur o tahini

Preparación:

En un bol grande, mezclar la carne con la cebolla, el ajo y todas las especias. Agregar un chorrito de aceite de oliva y amasar bien hasta integrar.

Formar cilindros o alargados alrededor de palitos de brochette o darles forma de hamburguesas alargadas si no se usan palitos.

Calentar una plancha o parrilla y cocinar los kebabs hasta que estén bien dorados por fuera y jugosos por dentro.