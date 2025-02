Los vecinos de More Rial quieren sacarla del complejo por sus causas judiciales: los polémicos chats

En LAM, Ángel de Brito habló de la situación judicial en la que se encuentra Morena Rial tras haber sido liberada de la Justicia luego de haber participado de un robo. Además, reveló una interna con sus antiguos vecinos en Córdoba.

Asustados: los vecinos de More Rial temen ser víctimas de delitos por parte de la influencer

Previo a vivir con su hermana Rocío, la hija del periodista Jorge Rial vivía en un country junto a su pareja Matías Ogas y hace poco se conoció que sus vecinos la declararon ´»persona no grata» debido a sus comportamientos delictivos.

Ángel de Brito dio a conocer los supuestos chats del grupo vecinal, donde los participantes debatían sobre la presencia de Morena Rial y su pareja en el country.

“No la quieren porque gritaban y rompían mesas con Matías. Eran violentos y después empezaban a contar que More hacía entrar personas que a la gente no le interesaba. Cuando vieron que More estaba detenida empezaron a cambiar muchas cosas y cuestiones que pasaban dentro del complejo”, acotó el panelista Pepe Ochoa.

El conductor comenzó a leer los chats de los vecinos y los puntos que señalaron: “Hola vecinos, buenas tardes. Como sabrán el complejo tiene departamentos temporarios y hay mucha gente que circula que no conocemos y otros que lamentablemente tienen un historial delictivo que los precede, como es el caso de Morena Rial que desde hace un tiempo vive acá y hoy está nuevamente detenida por robos reiterados”.

“No es mi intención escrachar a nadie, pero me preocupa que en un complejo familiar tengamos vecinos de dudosa reputación, y hay personas que dudan en dejar su departamento solo por miedo a lo que puede suceder», admitió.

Finalmente, preguntó: «¿Les parece que hagamos una nota urgente a la administración para que se ocupen de revisar quiénes viven en nuestras torres? Me parece importante actuar con urgencia y sentido común». “Antes de que viva Morena Rial en el complejo ya había desvalijado, literalmente, un depto, ya convivimos con los ladrones hace tiempo”, señaló uno de los participantes.

“No sabía que Morena Rial vivía acá. Tampoco va a robar en su propia casa. ¿No es un poco exagerado?”, se cuestionó otro. «Ya la han sacado de todos los barrios donde vivió por robo o por hacer entrar amigos con esos fines. Solo cuento lo que ya pasó«, agregó uno.

Con información de Noticias Argentinas