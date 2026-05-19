Lourdes Sánchez dio positivo en alcoholemia en Corrientes: le retuvieron el auto y pagó una fuerte multa

La conductora y bailarina Lourdes Sánchez protagonizó un fuerte escándalo en Corrientes luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante un operativo de tránsito en la madrugada del viernes. El episodio derivó en la retención de su vehículo y una importante sanción económica que rápidamente generó repercusión en medios y redes sociales.

La también presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes circulaba por la capital provincial cuando fue detenida por agentes municipales en uno de los habituales controles nocturnos que se realizan en la ciudad.

Qué resultado arrojó el test de alcoholemia

Según trascendió en medios locales y nacionales, el test habría arrojado 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra considerablemente superior al límite permitido para conducir.

De acuerdo a lo informado y según supo la Agencia Noticias Argentinas, tras constatar la infracción las autoridades procedieron al secuestro preventivo del automóvil, tal como establece la normativa vigente para este tipo de casos.

Además, Sánchez debió afrontar una multa cercana a los $665.000 para poder recuperar el vehículo.

La polémica por su rol dentro del Gobierno de Corrientes

El episodio no tardó en generar repercusión debido a la alta exposición pública de la bailarina, pero especialmente por el cargo institucional que actualmente ocupa dentro de la gestión cultural correntina.

Lourdes Sánchez se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura provincial, un rol de relevancia dentro de la administración pública local, por lo que el hecho abrió cuestionamientos y críticas en redes sociales sobre la responsabilidad de los funcionarios y figuras vinculadas al Estado.

Qué dice la ley sobre alcoholemia en Corrientes

En Corrientes rige una política de tolerancia limitada respecto al consumo de alcohol al volante, con sanciones económicas, retención de vehículos e incluso inhabilitaciones dependiendo del nivel detectado y la gravedad de la infracción.

El caso de Lourdes Sánchez volvió a poner el foco sobre los controles de tránsito y las campañas de concientización vial, especialmente luego de que el episodio se viralizara rápidamente en medios de espectáculos y portales de noticias.